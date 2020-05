O número de atendimentos realizados pelo Sebrae/ES, a distância, no primeiro trimestre de 2020 aumentou consideravelmente, comparado ao mesmo período em 2019. No ano passado, foram registrados 8.201 atendimentos, enquanto em 2020, foram mais de 15 mil, um aumento de mais de 90%.

Além disso, também foi registrado um aumento no atendimento a pessoas que não possuem um negócio formal. Ou seja, pessoas que trabalham de forma informal ou estão pensando em começar a empreender. No primeiro trimestre de 2020 esse número teve um aumento de 40%, se comparado ao mesmo período no ano anterior.

Esses números refletem a situação dos capixabas, que precisaram buscar apoio do Sebrae com a pandemia da Covid-19. Além de demonstrar, também, o esforço da instituição em aumentar sua oferta de serviços online com diversas iniciativas, como: a criação de um canal de atendimento via WhatsApp, , aumento no número de atendentes pelo 0800 e Fale com o Sebrae, criação e oferta de consultorias específicas durante a pandemia, entre outros.

Em 2019, até o primeiro trimestre, não havia sido registrada nenhuma consultoria. Já este ano, 264 consultorias foram finalizadas e outras 200 estão em andamento. Esse número, porém, é alterado constantemente, pois a cada dia surgem novas solicitações.

Para o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, o surgimento da pandemia pediu mudanças rápidas e a instituição vem trabalhando para continuar dando todo o apoio necessário aos empreendedores. “Com o isolamento social os empresários começaram a ter dificuldades para vender seus produtos e precisaram fazer mudanças nas empresas, se adaptarem. Imediatamente criamos consultorias que atendessem às necessidades e as disponibilizamos totalmente gratuitas e online. Assim muitos aprenderam a trabalhar com delivery, utilizar as redes sociais e voltar a faturar”, explicou.

O Sebrae/ES está oferecendo mais de R$ 10 milhões em pacote de consultorias gratuitas para micro e pequenos empresários, com soluções que custariam até R$ 8 mil, direcionadas aos segmentos mais afetados, como varejo, beleza, moda e restaurantes.

Além das consultorias, o Sebrae/ES registrou, no primeiro trimestre de 2020, mais de seis mil matrículas para capacitações a distância; mais de três mil ligações no 0800 e mais de mil interações pelo canal Fale com o Sebrae.

O Sebrae/ES criou, também, um hotsite que reúne diversos conteúdos, dicas, orientações e canais de interação com os empreendedores capixabas, que teve mais de 30 mil acessos, desde seu lançamento, na segunda quinzena de março.