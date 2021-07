O Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico, Tyago Hoffman, esteve ontem (23) em Guarapari e visitou a praia de Meaípe e garantiu que as obras, que o local tanto necessita, terão início dentro de alguns dias. Segundo Tyago a empresa que vai fazer as obras de engordamento (aumento da faixa de areia) já está definida, faltando apenas chegarem as máquinas.

Píeres. Segundo ele, o esperado são cerca 15 dias para a chegada destes equipamentos. O secretário explica que serão feitos “enroncamentos”, que são pequenos píeres para fazer a contenção do avanço do mar, evitando assim a volta da erosão. A parte da erosão de Porto Grande, que atinge a Rodovia do Sol também receberá obras. O investimento é de cerca de R$ 50 milhões de reais.

Tyago ressaltou a união de todos os envolvidos na obra. “Essa orla foi praticamente toda destruída em função do avanço do mar. Mas que graças a sensibilidade do nosso governador Renato Casagrande, da articulação de diversas lideranças e da comunidade local, essa obra já está contratada, é o trabalho que transforma, o trabalho do nosso governador, do nosso governo, fazendo com que nós tenhamos mais qualidade de vida e mais turismo para essa região tão bonita de Guarapari e do Espirito Santo”, disse ele por meio de suas redes sociais.