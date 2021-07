Vereadores da Câmara de Alfredo Chaves se reuniram com a professora Dr.ª Francisca Mota, atuante nas artes cênicas e que coordena mostras teatrais no município, a fim de debater soluções para implantação e construção de um Teatro Municipal.

A reunião ocorreu no dia 13 de julho, no Plenário Brasilito Pilon, sede do Legislativo da municipalidade. Os vereadores reconheceram a importância da iniciativa, inclusive a especial contribuição da produção performática e outras manifestações artísticas na formação cidadã de crianças e jovens, e se comprometeram pedir o auxílio do prefeito, deputados e governador para levantar recursos.

“Nós, vereadores, queremos fazer a nossa parte em favor da cultura e da educação junto à Prefeitura. Por isso, já solicitamos o apoio do Executivo Municipal nesse projeto e não mediremos esforços também para recorrer a outras instâncias, como emendas parlamentares e recursos federais. O município vem ganhando cada vez mais destaque por seus atrativos culturais e turísticos, recebendo amplo público de fora para nossos eventos e pontos de visitação. Sem dúvida, Alfredo Chaves merece um espaço dessa magnitude para espetáculos, apresentações e ações culturais diversas”, afirmou o presidente da CMAC, Charles Gaigher.

O Espírito Santo conta atualmente com 12 teatros municipais. Para a idealizadora desse projeto, Prof.ª Dr.ª Francisca Mota, esse é um empreendimento viável para a realidade alfredense, uma vez que não será necessário investimento com aquisição de terreno. “Já existe interesse por parte da iniciativa privada em doar uma área bem localizada para a construção do Teatro Municipal, o que torna esse sonho muito mais próximo de uma realidade concreta”, assegurou.

“O teatro representa uma forma de expressão sócio-histórico-cultural e política do sujeito, está além da arte ou do entretenimento, fatores também de suma importância no contexto atual. Portanto, possui grandiosa relevância para o aprendizado afeto-cognitivo de crianças e jovens nos contextos educacionais. É nesse sentido que buscamos apoio para o desenvolvimento de projetos que contemplem a arte cênica em nosso município”, defendeu ainda Mota.