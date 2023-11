O Espírito Santo está prestes a ser mais um local de treinamento de um dos esportes que tem levado brasileiros ao topo do pódio em mundiais e Olimpíadas. Sábado acontece o lançamento da Canoagem e Paracanoagem Olímpica ou Canoagem de Velocidade como também é chamada.

O evento que trará remadores de todo estado será no Clube Imua Setiba Va’a em Guarapari. A gestora do projeto, Priscilla Anderson, que já possui há dois anos o Clube, trabalha com a Canoa havaiana e possui projetos sociais permanentes com esse esporte, pesquisou a modalidade e foi conhecer projetos precursores na Bahia.

Isaquias Queiroz. Um dos locais visitados foi o município de Ubaitaba, onde o campeão dos jogos olímpicos de 2020 Isaquias Queiroz iniciou a prática do esporte. “Senti a necessidade de proporcionar mais oportunidades para os atletas e as possibilidades me chamaram a atenção.

Não só na canoagem, mas também na paracanoagem, uma vez que já trabalho com paratletas. Saí da Bahia decidida a implantar esse esporte olímpico aqui no estado”.

Para o remador Elpídio Diogo, que pratica a canoa havaiana e é corresponsável pelo projeto da nova modalidade o momento é muito especial. “Estamos às vésperas das Olimpíadas de Paris e com isso o esporte ganha visibilidade. Atrai tanto novos remadores como potencialmente o interesse de pessoas e empresas no apoio às mais diversas modalidades. E como a canoagem de velocidade será gerida pela Associação Espírito Santense de Canoagem (AESC), que estamos formalizando, o recurso externo é absolutamente fundamental, já que é uma atividade sem fins lucrativos e totalmente gratuita para os praticantes”.

Sem qualquer incentivo público. O projeto de Canoagem e Paracanoagem Olímpica está sendo implantado com recursos próprios, sem qualquer incentivo público, apesar das várias tentativas junto à Prefeitura.

Contudo, “ainda é tempo, já que os desafios são grandes e os jovens da cidade só têm a ganhar caso a Prefeitura de Guarapari, por meio de sua Secretária de esportes, compreenda que esse também é seu papel, estar ao lado de quem atua e garantir recursos para os praticantes”, destacam os idealizadores.

Para quem tiver interesse, as vagas já estão abertas para 2024. Para se inscrever é necessário ter de 08 a 17 anos e fazer uma entrevista com a equipe técnica do clube agendada através do WhatsApp 27-999635702

Da mesma maneira, para apoio e patrocínio a diretoria da AESC está à disposição para dar todo o suporte necessário e apresentar as mais diversas formas que as pessoas podem contribuir, seja com recursos financeiros, equipamentos e até mão de obra, já que essa turma está com “sede” e trabalho não vai faltar.

O lançamento desse esporte olímpico acontece a partir das 16 horas de sábado no Clube Imua Setiba Va’a na orla de Setiba. Estão todos convidados.