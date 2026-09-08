Previsão do tempo em Guarapari: semana pós-feriado terá chuva rápida e fim de semana com calor

A semana após o feriado da Independência começa com tempo instável em Guarapari. Entre terça e quarta-feira, a presença de muitas nuvens e pancadas de chuva passageiras devem predominar no litoral capixaba, mas o sol ganha força a partir de quinta-feira, elevando as temperaturas no fim de semana.

Detalhamento Dia a Dia

Terça-feira (08/09):

Temperaturas: Mínima de 18°C e máxima de 23°C.

Condições: Sol com muitas nuvens e momentos de céu encoberto. Há 93% de chance de pancadas de chuva no período da noite (volume estimado em 1,1 mm).

Ventos: Ventos de Nordeste (NE) a 11 km/h, com rajadas de até 33 km/h.

Quarta-feira (09/09):

Temperaturas: Mínima de 21°C e máxima de 25°C.

Condições: Sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde (1,7 mm). A noite segue com nebulosidade, mas sem expectativa de chuva.

Ventos: Ventos de Nordeste (NE) a 22 km/h, com rajadas intensas de até 53 km/h.

Quinta-feira (10/09):

Temperaturas: Mínima de 22°C e máxima de 26°C.

Condições: Muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol. Não há previsão de chuva.

Ventos: Ventos do Norte-Nordeste (NNE) a 28 km/h, com rajadas fortes que podem alcançar 61 km/h.

Sexta-feira (11/09):

Temperaturas: Mínima de 23°C e máxima de 29°C.

Condições: O tempo firma com sol e poucas nuvens. Não chove.

Ventos: Ventos de Norte-Nordeste (NNE) a 25 km/h, com rajadas de até 50 km/h.

Sábado (12/09):

Temperaturas: Mínima de 23°C e máxima de 29°C.

Condições: Sol pela manhã e aumento progressivo da nebulosidade ao longo do dia. Ocorrência de pancadas de chuva no período da noite (0,9 mm).

Resumo do Período