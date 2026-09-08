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Previsão do tempo em Guarapari: semana pós-feriado terá chuva rápida e fim de semana com calor

A semana após o feriado da Independência começa com tempo instável em Guarapari. Entre terça e quarta-feira, a presença de muitas nuvens e pancadas de chuva passageiras devem predominar no litoral capixaba, mas o sol ganha força a partir de quinta-feira, elevando as temperaturas no fim de semana.

Detalhamento Dia a Dia

Terça-feira (08/09):

  • Temperaturas: Mínima de 18°C e máxima de 23°C.

  • Condições: Sol com muitas nuvens e momentos de céu encoberto. Há 93% de chance de pancadas de chuva no período da noite (volume estimado em 1,1 mm).

  • Ventos: Ventos de Nordeste (NE) a 11 km/h, com rajadas de até 33 km/h.

Quarta-feira (09/09):

  • Temperaturas: Mínima de 21°C e máxima de 25°C.

  • Condições: Sol entre muitas nuvens com pancadas de chuva à tarde (1,7 mm). A noite segue com nebulosidade, mas sem expectativa de chuva.

  • Ventos: Ventos de Nordeste (NE) a 22 km/h, com rajadas intensas de até 53 km/h.

Quinta-feira (10/09):

  • Temperaturas: Mínima de 22°C e máxima de 26°C.

  • Condições: Muitas nuvens ao longo do dia, com aberturas de sol. Não há previsão de chuva.

  • Ventos: Ventos do Norte-Nordeste (NNE) a 28 km/h, com rajadas fortes que podem alcançar 61 km/h.

Sexta-feira (11/09):

  • Temperaturas: Mínima de 23°C e máxima de 29°C.

  • Condições: O tempo firma com sol e poucas nuvens. Não chove.

  • Ventos: Ventos de Norte-Nordeste (NNE) a 25 km/h, com rajadas de até 50 km/h.

Sábado (12/09):

  • Temperaturas: Mínima de 23°C e máxima de 29°C.

  • Condições: Sol pela manhã e aumento progressivo da nebulosidade ao longo do dia. Ocorrência de pancadas de chuva no período da noite (0,9 mm).

Resumo do Período

DiaMín / MáxChuva PrevistaVento (Rajadas Máx.)Tendência do Tempo
Terça (08/09)18°C / 23°C1,1 mm (Noite)33 km/hNublado com chuva à noite
Quarta (09/09)21°C / 25°C1,7 mm (Tarde)53 km/hSol com pancadas à tarde
Quinta (10/09)22°C / 26°CSem chuva61 km/hSol entre nuvens e vento forte
Sexta (11/09)23°C / 29°CSem chuva50 km/hEnsolarado e firme
Sábado (12/09)23°C / 29°C0,9 mm (Noite)N/I

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari

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