Capixabas garantem vagas para o Brasil no vôlei de praia nos Jogos de Los Angeles-2028

O vôlei de praia brasileiro iniciou o caminho para os Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028 com resultados expressivos. Com destaque para os atletas capixabas, o Brasil conquistou duas cotas olímpicas — uma no feminino e uma no masculino — ao faturar os títulos do Campeonato Sul-Americano, encerrado no domingo (6), em João Pessoa (PB).

Conquistas no Feminino e no Masculino

A parceria feminina da capixaba Thâmela com a sul-mato-grossense Vic garantiu o título após vencer a final contra as paraguaias Michelle e Corrales por 2 sets a 0, com parciais de 26/24 e 21/7.

No torneio masculino, o capixaba André Stein e o paraibano Renato faturaram a medalha de ouro em uma decisão 100% brasileira. Eles venceram a dupla composta pelo carioca Evandro e pelo paranaense Arthur Lanci — dupla que treina em Vila Velha (ES).

Entenda o Critério das Vagas Olímpicas

Apesar das vitórias e da conquista das cotas, as vagas obtidas em João Pessoa pertencem ao comitê do País e não aos atletas individualmente.

Classificação por País: As duplas campeãs do Sul-Americano não estão automaticamente garantidas em Los Angeles-2028;

Critério de Convocação: A definição final de quem ocupará as vagas caberá à Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) ao longo do ciclo;

Próximas Oportunidades: O Brasil poderá conquistar mais vagas na modalidade por meio do Campeonato Mundial de 2027, pelo Ranking da Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e pelo circuito Olympic Q-Series.

Resumo das Conquistas