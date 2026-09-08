Qualificação gratuita: Serra oferece oficinas de marketing digital, preço de venda e IA para pequenos negócios

Micro e pequenos empreendedores do município da Serra terão acesso a uma série de oficinas gratuitas de qualificação ao longo da segunda metade de setembro. Organizadas para aprimorar a gestão empresarial, criar estratégias práticas de crescimento e otimizar resultados, as capacitações ocorrem entre os dias 16 e 30 de setembro no auditório do Sebrae, em Laranjeiras.

A iniciativa é conduzida pelo Centro Integrado de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Ciampe), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec) da Prefeitura da Serra, em parceria com o Sebrae/ES. Como as vagas são limitadas, é necessário realizar inscrição prévia.

Programação das Oficinas

Todas as atividades serão realizadas presencialmente no Auditório do Sebrae Laranjeiras:

Faça marketing digital bem-feito no seu negócio Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30 Formação do Preço de Venda para o Comércio Data: 23 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 13h às 17h IA para Pequenos Negócios Data: 30 de setembro de 2026 (quarta-feira)

Horário: 8h30 às 12h30

Como Realizar a Inscrição

O processo de inscrição pode ser feito de forma digital ou presencial:

Pelo Aplicativo (Digital): Baixe e instale o aplicativo Ciampe Serra Virtual no smartphone; Abra a seção Aprenda e selecione o Calendário de Capacitações ; Escolha o tema desejado e clique no botão “Inscreva-se agora” ; O aplicativo abrirá uma conversa no WhatsApp com o time do Sebrae Laranjeiras para a confirmação da vaga.

Atendimento Presencial: Compareça diretamente à sede do Ciampe, localizada no prédio do Pró-Cidadão , no bairro Portal de Jacaraípe.

Mais Informações: Dúvidas e suporte às inscrições podem ser tratados pelo WhatsApp oficial: (27) 98182-0504.

Resumo do Evento