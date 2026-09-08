Qualificação gratuita: Serra oferece oficinas de marketing digital, preço de venda e IA para pequenos negócios

Micro e pequenos empreendedores do município da Serra terão acesso a uma série de oficinas gratuitas de qualificação ao longo da segunda metade de setembro. Organizadas para aprimorar a gestão empresarial, criar estratégias práticas de crescimento e otimizar resultados, as capacitações ocorrem entre os dias 16 e 30 de setembro no auditório do Sebrae, em Laranjeiras.
A iniciativa é conduzida pelo Centro Integrado de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Ciampe), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec) da Prefeitura da Serra, em parceria com o Sebrae/ES. Como as vagas são limitadas, é necessário realizar inscrição prévia.
Programação das Oficinas
Todas as atividades serão realizadas presencialmente no Auditório do Sebrae Laranjeiras:
Faça marketing digital bem-feito no seu negócio
Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)
Horário: 8h30 às 12h30
Formação do Preço de Venda para o Comércio
Data: 23 de setembro de 2026 (quarta-feira)
Horário: 13h às 17h
IA para Pequenos Negócios
Data: 30 de setembro de 2026 (quarta-feira)
Horário: 8h30 às 12h30
Como Realizar a Inscrição
O processo de inscrição pode ser feito de forma digital ou presencial:
Pelo Aplicativo (Digital):
Baixe e instale o aplicativo Ciampe Serra Virtual no smartphone;
Abra a seção Aprenda e selecione o Calendário de Capacitações;
Escolha o tema desejado e clique no botão “Inscreva-se agora”;
O aplicativo abrirá uma conversa no WhatsApp com o time do Sebrae Laranjeiras para a confirmação da vaga.
Atendimento Presencial:
Compareça diretamente à sede do Ciampe, localizada no prédio do Pró-Cidadão, no bairro Portal de Jacaraípe.
Mais Informações:
Dúvidas e suporte às inscrições podem ser tratados pelo WhatsApp oficial: (27) 98182-0504.
Resumo do Evento
|Detalhe
|Informação
|Público-alvo
|Micro e pequenos empreendedores da Serra
|Custo
|Totalmente gratuito (vagas limitadas)
|Período
|De 16 a 30 de setembro de 2026
|Local
|Auditório do Sebrae — Laranjeiras, Serra (ES)
|Realização
|Ciampe / Sedec Serra em parceria com o Sebrae/ES
|Canais de Inscrição
|App Ciampe Serra Virtual, WhatsApp (27 98182-0504) ou sede no Pró-Cidadão