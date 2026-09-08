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Qualificação gratuita: Serra oferece oficinas de marketing digital, preço de venda e IA para pequenos negócios

Micro e pequenos empreendedores do município da Serra terão acesso a uma série de oficinas gratuitas de qualificação ao longo da segunda metade de setembro. Organizadas para aprimorar a gestão empresarial, criar estratégias práticas de crescimento e otimizar resultados, as capacitações ocorrem entre os dias 16 e 30 de setembro no auditório do Sebrae, em Laranjeiras.

A iniciativa é conduzida pelo Centro Integrado de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Ciampe), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Sedec) da Prefeitura da Serra, em parceria com o Sebrae/ES. Como as vagas são limitadas, é necessário realizar inscrição prévia.

Programação das Oficinas

Todas as atividades serão realizadas presencialmente no Auditório do Sebrae Laranjeiras:

  1. Faça marketing digital bem-feito no seu negócio

    • Data: 16 de setembro de 2026 (quarta-feira)

    • Horário: 8h30 às 12h30

  2. Formação do Preço de Venda para o Comércio

    • Data: 23 de setembro de 2026 (quarta-feira)

    • Horário: 13h às 17h

  3. IA para Pequenos Negócios

    • Data: 30 de setembro de 2026 (quarta-feira)

    • Horário: 8h30 às 12h30

Como Realizar a Inscrição

O processo de inscrição pode ser feito de forma digital ou presencial:

  • Pelo Aplicativo (Digital):

    1. Baixe e instale o aplicativo Ciampe Serra Virtual no smartphone;

    2. Abra a seção Aprenda e selecione o Calendário de Capacitações;

    3. Escolha o tema desejado e clique no botão “Inscreva-se agora”;

    4. O aplicativo abrirá uma conversa no WhatsApp com o time do Sebrae Laranjeiras para a confirmação da vaga.

  • Atendimento Presencial:

    Compareça diretamente à sede do Ciampe, localizada no prédio do Pró-Cidadão, no bairro Portal de Jacaraípe.

  • Mais Informações:

    Dúvidas e suporte às inscrições podem ser tratados pelo WhatsApp oficial: (27) 98182-0504.

Resumo do Evento

DetalheInformação
Público-alvoMicro e pequenos empreendedores da Serra
CustoTotalmente gratuito (vagas limitadas)
PeríodoDe 16 a 30 de setembro de 2026
LocalAuditório do Sebrae — Laranjeiras, Serra (ES)
RealizaçãoCiampe / Sedec Serra em parceria com o Sebrae/ES
Canais de InscriçãoApp Ciampe Serra Virtual, WhatsApp (27 98182-0504) ou sede no Pró-Cidadão

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Grande Vitória

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