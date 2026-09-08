Mundial de Windsurf volta ao Brasil após duas décadas e coloca Guarapari na rota internacional

Pela primeira vez em sua história, a Praia de Santa Mônica, localizada na região norte de Guarapari, será a raia oficial de um evento internacional de iatismo. Entre os dias 15 e 19 de setembro, o município sedia o Formula Windsurfing World Championships 2026 – Fin & Foil, etapa única que definirá os campeões mundiais das duas categorias. O torneio marca o retorno de um mundial da modalidade ao Brasil após cerca de duas décadas.

A competição reúne 62 velejadores de oito países: Brasil, Portugal, Itália, Espanha, Polônia, Suécia, Uruguai e Argentina. Além da relevância esportiva, o evento promete aquecer a economia local, movimentando setores como hotelaria, gastronomia e comércio.

Destaques das Categorias Fin e Foil

As provas prometem disputas de altíssimo nível técnico no litoral capixaba:

Formula Foil: Categoria em que as pranchas navegam “flutuando” a cerca de 1 metro acima do mar. Entre os homens, estão confirmados o campeão mundial Stefan Voxby (Suécia), Miguel Martinho (Portugal) e os brasileiros Marcelo Morrone e Eduardo Gomes (capixaba). No feminino, disputam o título as brasileiras Giovana Prada, Bruna Martinelli e Sofia Rocha.

Formula Fin: Destaque para o capixaba Leonardo Venturini (bicampeão mundial júnior, agora na classe open), Leonardo Moulin (campeão europeu em 2026) e o idealizador do evento, Ricardo Conde, que busca o tricampeonato mundial na categoria legend.

Programação Social e Cultural

O evento faz parte das comemorações da emancipação política de Guarapari e contará com atividades abertas ao público:

14 de setembro (Segunda-feira) – 18h: Cerimônia de Abertura Oficial na Praça da Orla de Santa Mônica;

15 a 19 de setembro (Terça a Sábado) – 10h às 17h: Janela de regatas na Praia de Santa Mônica;

18 e 19 de setembro (Sexta e Sábado): Shows musicais abertos ao público no palco oficial do evento;

19 de setembro (Sábado) – 18h30: Cerimônia de encerramento e entrega de prêmios no Barari, em Santa Mônica.

Organização e Parcerias

O campeonato é organizado pela International Windsurf Association (IWA), com homologação da Confederação Brasileira de Vela (CBVela) e da Federação Capixaba de Iatismo (Fecai). A realização local é da TV Guarapari e Band FM 94.9, com patrocínio do Governo do Estado do Espírito Santo (SESPORT) e apoio do Iate Clube do Espírito Santo, Prefeitura de Guarapari, ESgás e Instituto Energisa.

Resumo do Evento