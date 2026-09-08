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Redação

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Jadson André supera lesão no pé e garante o bi no Circuito Banco do Brasil em Guarapari

O Circuito Banco do Brasil de Surfe encerrou a etapa de Guarapari neste domingo (6) com grandes disputas na Praia d’Ulé, no Espírito Santo. Válida como etapa QS 4.000 da World Surf League (WSL) South America, a competição distribuiu US$ 8 mil em premiação aos vencedores e somou pontos cruciais na corrida por vagas no Challenger Series (CS).

A catarinense Tainá Hinckel e o potiguar Jadson André sagraram-se campeões das categorias feminina e masculina, respectivamente, em baterias decisivas de 35 minutos no litoral capixaba.

Domínio no Backside: Tainá Hinckel É Campeã no Feminino

A atleta olímpica Tainá Hinckel (BRA) garantiu seu primeiro título no Circuito Banco do Brasil em 2026 ao superar a peruana Daniella Rosas na grande final. Com um surfe de backside agressivo, a catarinense abriu a bateria final marcando uma nota 8,00 e logo em seguida somou um 7,00, alcançando o somatório de 15,50 pontos — o maior de todo o evento na categoria feminina.

Com a vitória na Praia d’Ulé, Tainá subiu para a terceira colocação do ranking do QS na América do Sul. Apesar do vice-campeonato, Daniella Rosas assumiu a liderança geral do ranking feminino.

“Acreditei do início ao final e sabia que precisava acreditar. Vencer aqui é muito especial para mim. Não é só a onda, mas a conexão que existe dentro de mim”, celebrou Tainá.

Superação e Bicampeonato: Jadson André Brilha no Masculino

Aos 36 anos, o experiente Jadson André (BRA) conquistou o bicampeonato da etapa de Guarapari. Competindo com uma lesão no pé que quase o fez abandonar o torneio, o potiguar usou seu forte ataque de frontside e manobras aéreas para derrotar o catarinense Luan Wood por 13,33 a 12,60 na bateria decisiva.

Apesar da derrota na final, Luan Wood comemorou o resultado na Praia d’Ulé: o vice-campeonato o projetou para a liderança isolada do ranking do QS sul-americano.

“Eu realmente não conseguia pisar no chão direito e chegou a passar pela minha cabeça abandonar a competição. Na minha segunda onda da bateria, foi a primeira vez que consegui pisar na prancha direito. Parecia que eu estava vivendo o ano passado de novo”, contou Jadson.

Resultados Finais da Etapa de Guarapari

Categoria Feminina:

  • Semifinal 1: Daniella Rosas (PER) 15.50 x 6.57 Silvana Lima (BRA)

  • Semifinal 2: Tainá Hinckel (BRA) 11.00 x 9.33 Kiany Hyakutake (BRA)

  • Final: Tainá Hinckel (BRA) 15.50 x 11.00 Daniella Rosas (PER)

Categoria Masculina:

  • Semifinal 1: Jadson André (BRA) 11.83 x 4.64 Rodrigo Saldanha (BRA)

  • Semifinal 2: Luan Wood (BRA) 13.44 x 8.04 Pablo Gabriel da Silva (BRA)

  • Final: Jadson André (BRA) 13.33 x 12.60 Luan Wood (BRA)

Resumo do Evento

DetalheInformação
EventoCircuito Banco do Brasil de Surfe – Etapa Guarapari (QS 4.000 WSL)
LocalPraia d’Ulé, Guarapari (ES)
Campeã FemininaTainá Hinckel (BRA) — 15,50 pts
Campeão MasculinoJadson André (BRA) — 13,33 pts
Novos Líderes do RankingLuan Wood (Masculino) e Daniella Rosas (Feminino)
PremiaçãoUS$ 8.000 para cada campeão

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Esporte, Guarapari

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