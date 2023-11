Nos últimos três dias, moradores dos bairros São Gabriel, Bela Vista e outros bairros em Guarapari, têm enfrentado não apenas as altas temperaturas, mas também a falta de água, agravando ainda mais a situação em meio a uma onda de calor intenso que atinge o Estado e o país.

O Portal 27 recebeu relatos de moradores preocupados com a escassez de água e, em especial, com a falta de atenção da Cesan (Companhia Espírito-Santense de Saneamento), a concessionária responsável pelo abastecimento de água no Estado. Dois moradores, um do São Gabriel e outro da Bela Vista, entraram em contato para expressar suas frustrações.

Dona Maria Pereira, moradora do bairro São Gabriel, desabafou: “Estamos sofrendo com esse calor insuportável, e para piorar, não temos água há mais de três dias. É uma situação desesperadora, principalmente para quem tem crianças em casa. A Cesan deveria tomar providências urgentes!”

Já José Santos, residente na Bela Vista, compartilhou sua indignação: “A situação está caótica. Não podemos nem nos refrescar, pois a água simplesmente não chega. E o pior é que não vemos nenhuma ação efetiva por parte da Cesan para resolver esse problema.”

Mananciais. Diante das reclamações dos moradores, o Portal 27 procurou a Cesan para esclarecimentos. Inicialmente, a concessionária respondeu que a forte onda de calor afetou os mananciais, levando a uma queda acentuada nos níveis de água, prejudicando o fornecimento. O apelo foi feito à população para economizar água e praticar o reúso, enquanto o abastecimento era complementado por caminhões-pipa.

Rompimento da adutora. Contudo, uma informação adicional veio à tona: “A Concessionária ECO 101 causou rompimento da adutora Jabaquara que abastece a Estação Elevatória de Água Bruta Jaboti, atingindo duas redes de grande porte da Cesan em cinco diferentes pontos, o que está afetando o fornecimento de água para diversos bairros de Guarapari.”

As equipes técnicas da Cesan estão em campo realizando o reparo da rede para retomada da distribuição de água e normalização do sistema. Enquanto isso, a Estação de Tratamento de Água (ETA) Guarapari opera com vazão reduzida, e o abastecimento é complementado por caminhões-pipa.

Ainda segundo a Cesan, é crucial, neste período de forte calor, que a população consuma água de maneira responsável, uma vez que os rios estão atingindo níveis críticos, com baixa oferta de água para captação. A Cesan assegura que está atuando incessantemente para garantir o fornecimento de água à população e pode ser acionada pelos telefones 115 e pelo WhatsApp 27 3422 0115, 24 horas por dia, todos os dias da semana, incluindo feriados.

Os bairros afetados incluem Bela Vista, Elza Nader, Fátima, Jabaraí, Nossa Senhora da Conceição, Portal, Santa Mônica (parte alta), São Gabriel, São José e Setiba (parte alta). A Cesan reforça o compromisso de solucionar a situação o mais rápido possível e pede a compreensão da população durante esse período crítico.