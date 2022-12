A prefeitura de Guarapari, divulgou hoje, sem dar prazos ou datas, que a obra do hospital Cidade Saúde está prestes a ser finalizada. De acordo com a prefeitura, no quarto pavimento, está sendo concluído o serviço de acabamento interno de comobol, além de toda estrutura da sala de climatização, sistema de monitoramento e parte técnica do Hospital.

Ainda segundo a prefeitura, no terceiro pavimento está sendo finalizada a pintura epóxi, nas salas de cirurgias e leitos. Já nas alas, a forragem de teto está em andamento. A rede de gases medicinais está totalmente concluída. Toda impermeabilização de área molhada do Hospital foi realizada e, agora, está sendo concluído o serviço de reboco das paredes internas da subestação.

A prefeitura explicou ainda que os vestiários do primeiro pavimento receberam revestimentos e estão recebendo a forragem de teto A área externa de estacionamento do hospital está sendo preparada para receber o calçamento.

De acordo com o engenheiro responsável, Asle Sérgio, a máquina que produz os pavimentos para iniciar o calçamento está funcionando a todo vapor, na própria obra, e as equipes estão empenhadas com muitos outros serviços. “Nossas equipes estão instalando câmeras, soleiras, peitoris, coifas, grelhas, venezianas, dutos de ar condicionado, assentando pisos e revestimentos. Agora, irão fazer as instalações das caixas de água desmineralizada, caixas de água de reuso e caixas de reserva técnica de incêndio de 50 mil litros e cisterna, além de outros serviços importantes para conclusão da obra”, disse Sérgio.