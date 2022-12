Uma operação em conjunto entre a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) resultou na prisão de um homem de 43 anos, no bairro Santa Bárbara, em Castelo, na noite desse domingo (11). Ele é suspeito de ter assassinado quatro pessoas da mesma família, sendo sua própria companheira de 40 anos e os filhos dela de 22, 17, e 08 anos, na localidade de Araçuí, no mesmo município, no último sábado (10). As investigações apontam que ele teria matado as vítimas e depois incendiado a casa.

O suspeito foi localizado pela PMES cerca de 30 horas após o fato, ainda durante buscas ininterruptas por toda a região, inclusive, nas áreas de mata fechada e propriedades rurais. Por volta das 19h30, desse domingo (11), os militares receberam informações de um policial militar da reserva que teria visto o indivíduo andando pela Rodovia Fued Nemer, na altura do bairro Santa Bárbara.

Imediatamente, as guarnições prosseguiram para a região, onde o suspeito foi abordado. Questionado sobre a morte da família, seguida por um incêndio na residência em que moravam, ele negou ter cometido o crime, mas apresentou versões desconexas e sem espaço de tempo condizente sobre os fatos. Segundo o suspeito, ele teria chegado à residência e visto os corpos das vítimas e o incêndio ainda no início, mas, por medo, teria evadindo-se do local levando o aparelho celular da companheira.

Ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi interrogado. Durante o depoimento, o delegado pediu a prisão preventiva dele, que foi decretada pelo Poder Judiciário.

“A prisão foi decretada pelo fato de ele ter entrado em contradições em seu depoimento, por ter evadido logo após o suposto incêndio e também, pelo fato de haver relatos no sentido de que sua companheira estava pedindo a separação e ele não estaria aceitando. Eles se relacionavam e moravam juntos há seis anos”, conta o titular da Delegacia de Polícia de Castelo, delegado Marcelo Meurer.

O caso. A Polícia Militar foi acionada no início da tarde do último sábado (10) para prestar apoio ao Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), que atendia uma ocorrência de incêndio com desabamento de uma residência na localidade de Araçui, na Zona Rural de Castelo, e, ao finalizar o trabalho de combate às chamas, constataram que havia quatro vítimas em óbito dentro do imóvel.

Uma das vítimas estava carbonizada e as demais apresentavam ferimentos, que, no momento do fato, não era possível identificar o que exatamente o que poderia tê-las causado. Logo de imediato as circunstâncias estavam apontando para homicídio, já que as vítimas estavam com lesões na cabeça. O único sobrevivente da família era o homem de 43 anos, que após fatos se evadiu, tomando a região de mata.

Os corpos foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, sendo que três deles já foram examinados e um foi encaminhado para a antropologia, por estar muito carbonizado. Dos três corpos examinados, dois tiveram causa mortis ação contundente na cabeça, ou seja, não morreram em decorrência do incêndio. O terceiro corpo examinado ainda não teve causa mortis definida, e exames complementares serão realizados. Os laudos ainda não ficaram prontos.

A Delegacia de Polícia de Castelo concluirá o inquérito e encaminhará para o Ministério Público do Espírito Santo (MPES).