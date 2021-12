Está oficialmente autorizada a construção da nova unidade do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) em Presidente Kennedy. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, esteve na cidade capixaba com a senadora Rose de Freitas (MDB-ES) no dia 19 de agosto para lançar a pedra fundamental do centro educacional, o que já confirmava os esforços para concretizar o 23º campus da instituição.

E em cerimônia no Ministério da Educação na manhã desta quarta, 1º, em Brasília, Ribeiro chancelou a construção da unidade, que está prevista para funcionar já em fevereiro de 2022 e conta com investimento da prefeitura do município.

O novo Ifes em Presidente Kennedy, resultado do empenho da senadora Rose, será erguido num momento em que estão previstos investimentos para o Porto Central, o que faz a nova unidade ser “uma porta para desenvolvimento”. Para se ter ideia, o centro beneficia uma microrregião que abrange também Alfredo Chaves, Anchieta, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim e Marataízes.

Reuniões – O Porto Central, em Presidente Kennedy, foi um dos fatores fundamentais para a criação de uma nova unidade do IFES. O argumento foi utilizado pela senadora em todas as reuniões que manteve em Brasília junto ao governo. “O porto nesta região leva a um contexto de investimento e desenvolvimento tornando imprescindível uma escola para capacitar e formar mão de obra”, observara Rose.