Na última terça-feira (2), um servidor da Prefeitura de Santa Leopoldina morreu após um acidente de trabalho envolvendo uma retroescavadeira. Segundo informações de A Gazeta, o homem, identificado como Luciano da Silva Patrício, de 48 anos, faleceu após ser esmagado pelo equipamento.

Luto. Conforme apurado pela reportagem, Luciano era contratado da Secretaria Municipal de Obras como motorista. A administração municipal, por meio das redes sociais, expressou pesar pelo ocorrido, declarando que Luciano “faleceu em ambiente de trabalho”. Além disso, anunciou que está oferecendo apoio à família do servidor.

Logo após a confirmação do óbito de Luciano da Silva Patrício, a Prefeitura de Santa Leopoldina decretou luto oficial por três dias e determinou ponto facultativo nas repartições públicas municipais nesta quarta-feira (3).

Acidente. As autoridades locais, incluindo a Polícia Militar, informaram que foram acionadas para o local do acidente, na comunidade de Santa Lúcia. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) confirmaram o falecimento do trabalhador.

De acordo com relatos de testemunhas à polícia, o trabalhador estava subindo a ladeira com a máquina, quando ela desligou e começou a descer. A retroescavadeira, então, teria tombado sobre o motorista. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para necropsia.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Polícia de Santa Leopoldina está conduzindo uma investigação para esclarecer as circunstâncias exatas do acidente. Segundo a corporação, nenhuma outra informação será divulgada a fim de preservar a investigação.