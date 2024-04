A população e o meio político de Alfredo Chaves acompanham com cautela a movimentação do PL nas eleições de 2024. Utilizando a força do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, um pré-candidato do partido tem buscado alianças com pré-candidatos a vereador de outros partidos, apoiando-se na influência do presidente Bolsonaro para formar uma chapa para a disputa local. Mas o fato de ser eleitor e ligado ao atual prefeito, tem gerado questionamentos sobre sua real posição política.

Embora se apresente como representante da direita e ligado ao bolsonarismo, fontes informam que ele não possui perfil de renovação, e teve sua candura impulsionada por simpatizantes do Partido dos Trabalhadores (PT), aliado do partido PSB em Alfredo Chaves, conforme fotos postadas nas redes sociais.

Essa postura contraditória, levanta dúvidas sobre suas reais intenções. Para alguns, as ações do pré-candidato configuram-se como um “movimento falso de oposição”, com o objetivo de auxiliar o candidato da situação ligado ao atual prefeito. Essa estratégia, entendem alguns, gera descrédito e desconfiança em relação ao projeto político do pré-candidato.

“Apesar de aparentar ser da oposição, as pessoas envolvidas no processo eleitoral estão percebendo que o verdadeiro propósito deste movimento é beneficiar o candidato da situação”, comentou um eleitor que preferiu manter-se anônimo, referindo-se ao grupo ligado ao atual prefeito.