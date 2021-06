A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgou no começo desta semana uma publicação afirmando que o Espírito Santo irá receber e distribuir aos municípios mais de 150 mil doses da vacina Fiocruz. No entanto, no mesmo documento também foi dito que 15 cidades iriam receber apenas 50% das doses originalmente programadas, devido à não atingir a meta de vacinação, e sendo Guarapari uma delas.

Taxa. A medida se deu por descumprimento de uma orientação da Secretaria, que, junto ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES), definiu que os secretários municipais das 78 cidades capixabas mantivessem a taxa de utilização das doses recebidas contra a Covid-19 acima dos 80%, em dados disponibilizados pelo Localiza-SUS.

E, caso de o município não atingisse a meta estipulada, iria receber na distribuição semanal apenas 50% das doses que lhe seriam destinadas. Os demais 50% serão para aos demais municípios que atingiram taxa acima de 80%. Retornando à taxa de excelência, a cidade garante 100% das doses.

O outro lado

Questionamos a Prefeitura Municipal de Guarapari sobre o ocorrido, e fomos respondidos com informações que também foram publicadas no site oficial afirmando que “Guarapari atingiu os 80% de aplicação das doses recebidas”, onde foi diz que a cidade tinha alcançado a meta e que teria acontecido um erro, mas que já estava sendo resolvido, confira na íntegra a informação da prefeitura:

“A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria de Saúde (Semsa) atingiu nesta semana a meta de 80% de aplicação das doses recebidas através do Programa Estadual de Imunização. As vacinas que estão na rede serão ofertadas nos agendamentos e ações desta semana. Atualmente, no Sistema LOCALIZA-SUS Guarapari tem 53.749 pessoas vacinadas, sendo 41.233 primeira dose e 12.517 segunda dose.

A Semsa tem realizado busca ativa nos territórios, oferecendo a vacinação em horários estendidos nas Unidades de Saúde, realizado ações sem agendamento para quem não tem condições de agendar on-line, envidando todos os esforços para melhor atender ao usuário.

Segundo a Secretária de Saúde, Alessandra Albani, o município tem realizado todos os procedimentos necessários para a realização rápida da vacinação e tudo isso está incluso no sistema do Governo Federal. Sobre o recebimento de doses foi esclarecido que o sistema não atualiza diariamente, e, inclusive tem ficado fora do ar durante alguns dias, ou com as informações de doses aplicadas congeladas. “O Governo do Estado utilizou o quantitativo relacionado na última semana. Sendo assim, o município recebeu nesta semana somente 50% do quantitativo, entretanto, entramos em contato solicitando a correção, o que já foi realizado através de nota técnica, garantindo que receberemos o quantitativo total, 100% das vacinas”, finaliza Alessandra.”