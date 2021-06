Com a presença do presidente nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Carlos Siqueira, e do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), o ex-deputado federal Givaldo Vieira, atual diretor geral do Detran|ES, se filiou ao partido nesta terça-feira (22), em evento realizado na sede da Fundação João Mangabeira, em Brasília.

Givaldo ingressa no PSB após convite de Casagrande, de quem foi vice-governador entre 2011 e 2014. Durante o ato transmitido pelas redes sociais do PSB Nacional, também se filiaram o governador do Maranhão, Flávio Dino, e o deputado federal Marcelo Freixo (RJ).

O governador Renato Casagrande, que é secretário geral da executiva nacional do PSB, afirmou que a filiação de Givaldo Vieira enriquece as fileiras do partido no Espírito Santo. “Givaldo, Dino e Freixo são figuras com muita qualidade e com muita capacidade para fortalecer um projeto político nacional que cumpra os desígnios e a missão do PSB. É preciso posições firmes nesse momento de práticas de ruptura política, desrespeito às instituições. São quadros que fortalecerão o campo democrático progressista para unificar as forças em torno de um projeto para o Brasil e para as eleições do ano que vem, com inovação, respeito à ciência e luta em defesa da vida, em debate no Brasil e no mundo”, frisou Casagrande.

Ao falar da escolha pelo PSB, Givaldo Vieira destacou o legado, força e representatividade do partido, e ressaltou que sua trajetória na vida pública, principalmente na Câmara dos Deputados, é alinhada com as principais bandeiras defendidas pela legenda, o que marca mais uma vez a coerência que mantém na política.

“Agradeço o convite e confiança do governador Casagrande, que, por conhecer a minha história, me convidou para contribuir com as principais pautas que o PSB trabalha, no Estado e no País, para enfrentar de forma responsável, corajosa e inovadora as duras crises política, sanitária e econômica com o objetivo de assegurar os direitos dos trabalhadores e das pessoas que mais precisam, sem perder de vista a desigualdade social, o desenvolvimento sustentável e a defesa da vida dos brasileiros. Agradeço também ao presidente Siqueira, ao presidente estadual Gavini e a todos os filiados e filiadas do PSB pela acolhida”, assinalou.

Perfil. Formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e, com mais de 20 anos de experiência em gestão pública, Givaldo Vieira tem atuação nas esferas federal, estadual e municipal, tendo sido deputado federal de 2015 até janeiro de 2019, vice-governador e coordenador do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Espírito Santo, deputado estadual e secretário de Estado. Na Direção Geral do Detran|ES, tem conduzido o órgão para torná-lo 100% Digital e com foco na proteção da vida das pessoas no trânsito.