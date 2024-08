A cidade de Guarapari receberá, neste sábado, uma nova clínica veterinária que promete revolucionar o atendimento a pets na região. Trata-se da Social Vet Clínica Veterinária, fundada pelo já renomado médico veterinário Dr. Cláudio Lima, que possui anos de experiência atendendo em grandes clínicas da cidade.

Com um histórico de sucesso e reconhecimento entre os tutores de animais, Dr. Cláudio decidiu abrir seu próprio espaço, onde poderá oferecer um atendimento ainda mais personalizado e exclusivo.

A Social Vet Clínica Veterinária tem como objetivo proporcionar um ambiente acolhedor e confortável para os pets e seus tutores. Com uma estrutura moderna e completa, a clínica foi planejada para atender as necessidades de animais de pequeno porte e exóticos, uma especialidade do Dr. Cláudio Lima.

“Sempre tive o sonho de oferecer um atendimento diferenciado, em um espaço onde os tutores se sintam confiantes e os pets, seguros. A Social Vet é a realização desse sonho”, comenta o veterinário.

Especialização em Animais de Pequeno Porte e Exóticos

A especialização em animais de pequeno porte e exóticos é um dos grandes diferenciais da Social Vet. A clínica foi cuidadosamente projetada para atender a essas necessidades específicas, contando com uma equipe capacitada e equipamentos de última geração.

“Muitos tutores de animais exóticos têm dificuldades para encontrar um atendimento qualificado e especializado. Na Social Vet, teremos todo o suporte necessário para oferecer o melhor cuidado”, explica Dr. Cláudio.

Além disso, a clínica contará com uma gama de serviços que incluem consultas, exames laboratoriais e de imagem, internações para casos que exigem cuidados intensivos, e até mesmo um centro cirúrgico equipado para procedimentos de alta complexidade.

A proposta é que os tutores encontrem tudo o que precisam para cuidar da saúde de seus pets em um único lugar, sem abrir mão da qualidade e da segurança.

Atendimento Personalizado e Ambiente Acolhedor

Outro ponto forte da Social Vet é o ambiente acolhedor que foi criado pensando no conforto e no bem-estar dos pets. A clínica foi projetada com áreas de espera separadas para cães e gatos, evitando o estresse e garantindo uma experiência mais tranquila para todos. “Sabemos o quanto é importante oferecer um ambiente calmo e seguro para que o atendimento ocorra de forma tranquila, tanto para o animal quanto para o tutor”, afirma Dr. Cláudio Lima.

O atendimento personalizado é uma prioridade na Social Vet. Desde a recepção até o acompanhamento pós-consulta, a equipe da clínica está preparada para oferecer um serviço diferenciado, levando em consideração as necessidades e particularidades de cada paciente. “Queremos que os tutores sintam que seus pets estão sendo tratados com o mesmo carinho e dedicação que eles teriam em casa”, reforça o veterinário.

Inauguração e Serviço

A inauguração da Social Vet Clínica Veterinária será neste sábado, dia 31 de agosto, a partir das 10 da manhã. Durante o evento, o público terá a oportunidade de conhecer as instalações, conversar com a equipe, entender mais sobre os serviços oferecidos pela clínica e ainda concorrer à brindes.

“Estamos ansiosos para receber a comunidade de Guarapari e mostrar tudo o que preparamos com tanto cuidado e dedicação”, convida Dr. Cláudio Lima.

A inauguração será uma excelente oportunidade para tutores de pets da região conhecerem de perto esse novo espaço que promete ser referência em atendimento veterinário.

Sobre a Social Vet Clínica Veterinária

A Social Vet Clínica Veterinária é uma iniciativa do Dr. Cláudio Lima, médico veterinário com anos de experiência em grandes clínicas de Guarapari. Com um atendimento diferenciado, especializado em animais de pequeno porte e exóticos, a clínica oferece uma estrutura completa para cuidar da saúde e do bem-estar dos pets.

Consultas, exames, internações e cirurgias são alguns dos serviços que estarão disponíveis, sempre com um olhar atento e cuidadoso para garantir o melhor atendimento possível.

Serviço:

Inauguração da Social Vet Clínica Veterinária

Data: Sábado, 31 de agosto

Horário: A partir das 10 horas

Local: Avenida Ewerson de Abreu Sodré, , Muquiçaba, Guarapari, ES.

Ponto de Referência: em frente à loja Sipolatti

Para mais informações, entre em contato diretamente com a Social Vet Clínica Veterinária no Whatsapp: 27 99640-4513, siga as redes sociais @socialvetguarapari ou visite o local no dia da inauguração.