A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Piúma, deflagrou uma operação policial na manhã dessa quarta-feira (28), no município de Guarapari, para o cumprimento de mandados de busca e apreensão.

A ação culminou na prisão em flagrante de uma mulher de 28 anos e um homem de 49 anos, além da apreensão de dinheiro, dois veículos e de 27 quilos de haxixe “Ice Pack”, que estavam armazenados em um freezer.

A residência de alto padrão onde o mandado foi cumprido está localizada no bairro Meaípe, em Guarapari. O homem e a mulher presentes no imóvel já estavam sendo investigados pela atuação no tráfico de haxixe no município de Piúma e em outras cidades do sul do Estado do Espírito Santo.

Durante as buscas, a polícia apreendeu 27 quilos de haxixe “Ice Pack”, R$ 24.105,00 em espécie, 105 dólares, dois veículos, sendo uma caminhonete RAM e um Renault Kwid, além de diversos itens adquiridos por meio do enriquecimento ilícito proveniente do tráfico de drogas.

O titular da Delegacia de Piúma, delegado David de Santana Gomes, informou que a droga apreendida é uma variação de haxixe desenvolvida em laboratório, conhecida como “Ice Pack”, devido à alta concentração de THC, com um custo de cerca de cento e cinquenta mil reais por quilo no mercado ilegal. O delegado acredita que a apreensão dessa quarta-feira (28) representou um prejuízo de, aproximadamente, quatro milhões de reais para o tráfico de drogas.

“Acreditamos que, com essa prisão, conseguiremos reduzir a presença desse tipo de droga em Piúma, uma vez que o principal fornecedor desse entorpecente foi retirado de circulação”, completou o delegado David de Santana Gomes.