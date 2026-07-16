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Alerta de saúde: Anvisa suspende lotes de água mineral com bactéria e proíbe energético

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira (16/07), a suspensão da venda, distribuição e uso de lotes específicos da água mineral Mamba Water e de todos os energéticos da marca Mister Hemp. A agência orienta que os consumidores interrompam imediatamente o consumo dos produtos afetados.

Bactéria em água mineral: os lotes afetados

A medida contra a água mineral sem gás Mamba Water (embalagem de 350 ml) foi tomada após a própria fabricante, a HNJ BR Indústria de Bebidas Ltda., comunicar o recolhimento voluntário dos lotes 13 e 14.

Testes laboratoriais detectaram a presença da bactéria Pseudomonas no produto.

Atenção aos detalhes dos lotes suspensos:

  • Lote 13: Fabricado em 03/04/2026 | Validade: 03/04/2027

  • Lote 14: Fabricado em 04/04/2026 | Validade: 04/04/2027

Esses lotes estão proibidos de serem comercializados, distribuídos ou consumidos.

Energéticos Mister Hemp barrados por falta de segurança

No caso da marca Mister Hemp, a Anvisa publicou uma resolução que proíbe integralmente a fabricação, venda, distribuição, divulgação e uso de todos os seus energéticos, além de ordenar o recolhimento dos produtos do mercado.

A punição ocorreu devido a duas irregularidades graves:

  1. Falta de estudos de estabilidade: A fabricante não apresentou testes que comprovem que o energético mantém suas condições de segurança, qualidade e composição dentro do prazo de validade.

  2. Irregularidade cadastral: A empresa não apresentou a devida regularização dos produtos junto ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Geral, Saúde

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