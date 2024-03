Com a Semana Santa se aproximando, os capixabas correm para garantir e apreciar a famosa Torta Capixaba, uma tradição nesta época do ano. Muitos restaurantes estão se preparando para atender seus clientes com esta iguaria. O Restaurante Pratão Capixaba, tradicional em nossa cidade, também está se preparando para servir esta delícia.

“Servimos a Torta Capixaba há 37 anos e este ano trabalharemos com poucas unidades. Aceitaremos encomendas até a próxima quarta-feira, dia 27. Para aqueles que desejam formalizar sua encomenda, o restaurante estará atendendo em horário especial das 13h às 15h, visando uma melhor organização e atendimento aos clientes”, disse a proprietária Bia Mozer.

A torta é resultado da influência indígena, com contribuições africanas e portuguesas. Sua origem remonta a mais de 400 anos e é considerada o prato mais nobre do Espírito Santo por ser inteiramente capixaba. Você, apreciador da Torta Capixaba, já garantiu a sua?

Faça sua encomenda de Torta Capixaba:

Bacalhau e palmito: R$ 140,00 por quilo.

Bacalhau, palmito e mariscos (camarão e sururu): R$ 160,00 por quilo.

*Temos embalagens de aproximadamente 500g e 1kg.

Para efetuar sua encomenda, é necessário um sinal de 50%. O restaurante está localizado na Avenida Padre José de Anchieta, 1248, no bairro Aeroporto e funciona de segunda a sábado, das 11h às 14h.

Contatos. Entre em contato pelo telefone 27 3261-1866 ou visite os links https://www.facebook.com/RestaurantePrataoCapixaba e https://www.instagram.com/prataocapixaba/