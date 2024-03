Em um convite para os amantes da natureza e dos desafios ao ar livre, a cidade de Guarapari prepara-se para sediar um evento que promete ser marcante: a Corrida 12 Milhas Rota da Ferradura. Em meio às deslumbrantes paisagens que caracterizam a região, a corrida irá unir esporte, aventura e integração com a comunidade local.

No dia 28 de abril, os participantes irão desbravar a Rota da Ferradura, um trajeto que não apenas oferece vistas espetaculares, mas também apresenta comunidades locais ao longo do percurso. Com largadas posicionadas em Buenos Aires, Boa Esperança e Arraial de Jabuti, o evento proporciona uma verdadeira imersão na cultura e na natureza da região.

Diferentes níveis. A Corrida 12 Milhas Rota da Ferradura oferece desafios para todos os níveis e idades, com percursos de 19 km para os mais audaciosos, 5 km para quem busca uma experiência mais leve, além de uma caminhada de 5 km e uma corrida infantil de 500 metros.

A corrida é uma oportunidade para os participantes se conectarem com a natureza que cerca Guarapari. Além do aspecto esportivo, o evento oferece uma chance única para explorar o turismo rural da região, conhecendo produtos e serviços locais e criando memórias inesquecíveis ao longo do caminho. As inscrições estão abertas, acesse o regulamento e inscreva-se clicando aqui.

Serviço:

Corrida 12 Milhas Rota da Ferradura

Data: 28 de abril (domingo)

Horário: 7h

Local: Rota da Ferradura (Buenos Aires, Boa Esperança e Jaboti)