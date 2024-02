A partir desta segunda-feira (19) até quarta-feira (21), os motoristas que trafegam pela BR-101, na região Sul do Espírito Santo, devem ficar atentos às interdições temporárias no km 354,8, em Anchieta. A obra dará início à construção da ponte sobre o Rio Benevente, e é parte do plano de duplicação da rodovia.

Interdições. Durante os dias 19, 20 e 21 de fevereiro, a partir das 14 horas, a pista terá a faixa 2, no sentido sul, entre os quilômetros 354 e 355, parcialmente interditada, garantindo a segurança da operação enquanto o tráfego continuará fluindo sem interrupção pela faixa 1 (central).

A partir das 22h, o trecho no quilômetro 354,8 será totalmente fechado, onde está localizada a ponte atual, por aproximadamente 90 minutos, para os içamentos das vigas. O trânsito será liberado a cada 30 minutos durante a madrugada, retornando à normalidade às 5h, para então retomar as atividades à noite visando o lançamento das vigas pré-moldadas uma a uma.

Operação. Segundo informações da Eco101, concessionária responsável pela administração da via, as vigas, cada uma com 28 metros de comprimento e 37 toneladas, serão lançadas sobre a estrutura composta por pilares e vigas travessas. A operação contará com cinco carretas extensivas e três guindastes telescópicos com capacidades de 100, 200 e 500 toneladas, respectivamente.

Após esta fase, as equipes iniciarão os serviços de montagem e concretagem da laje da estrutura, a instalação de barreiras de proteção e a execução da pavimentação e sinalização da nova pista.

Duplicação. As obras integram o projeto de duplicação dos 22 quilômetros de rodovia entre os municípios de Guarapari e Anchieta. Dentre esses, 15 quilômetros já foram concluídos, enquanto sete estão em execução. A previsão é de que todo o projeto seja finalizado em 2024, conforme informado pela Eco101.