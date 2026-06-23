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Após registro de tremor perto de Piúma, Espírito Santo pode ter abalos secundários

Um tremor de baixa intensidade, de magnitude 2,1, foi detectado no último sábado (20) por estações da Rede Sismográfica Brasileira próximo a Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo. Especialistas dizem que, embora pouco provável que cause danos, há chance de novos abalos secundários nos próximos dias ou semanas.

A geóloga e professora da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Luiza Bricalli explica que eventos subsequentes menores podem ocorrer após um abalo inicial.

“Existe, sim, a possibilidade de novos tremores nos próximos dias ou semanas, especialmente na forma de eventos secundários ou pequenos abalos subsequentes”, afirma Luiza Bricalli.

Tremores de magnitude 2,1 são classificados como fracos e geralmente liberam pouca energia. Em escalas como a de Richter ou a Magnitude de Momento, eventos abaixo de 3,0 raramente causam danos materiais ou risco relevante à população.

Embora o Espírito Santo não seja uma área de alta atividade sísmica, registros históricos mostram que mais de 40 eventos foram catalogados pelo Laboratório de Neotectônica e Sismologia da Ufes ao longo dos anos. Um dos episódios mais significativos ocorreu em 1955, quando um tremor de magnitude 6,1 no mar, a cerca de 300 km do litoral capixaba, foi sentido em Vitória e provocou vibração em edifícios e quebra de vidros em algumas residências.

Luiza Bricalli lembra que tremores também podem acontecer em regiões distantes dos limites das placas tectônicas devido à movimentação de falhas locais, redistribuição de tensões dentro da placa Sul‑Americana, acomodação de sedimentos em bacias e reativações de falhas neotectônicas. No entanto, a maioria dos abalos registrados no Brasil possui baixa magnitude — por volta de 3,0 — e não representa risco significativo à população.

A especialista recomenda medidas simples caso as pessoas percebam tremores: afastar‑se de objetos que possam cair, procurar locais seguros e manter a calma. Em termos gerais, não há motivo para alarme, segundo os cientistas que monitoram a região.

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Piúma

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