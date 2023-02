As obras para o engordamento da praia de Meaípe estão a pleno vapor. O Consórcio Meaípe, empresa responsável pelos serviços na praia, comunicou na tarde de hoje (22), o lançamento da “Linha de Recalque” que vai acontecer essa semana. Isso significa que a tubulação que vai levar areia para a praia será posicionada dentro do mar de Meaípe.

Operação. Segundo o consórcio, “a operação de lançamento da linha de recalque está planejada para ocorrer entre 23 e 25/02/2023 e conforme diretrizes estabelecidas no plano de sinalização náutica previamente aprovado pela Capitania dos Portos do Espírito Santo – Marinha do Brasil. O Consórcio ressalta, ainda, que a operação da linha de recalque (sinkerline) é totalmente dependente de condições meteoceanográficas, sendo impossível precisar a data exata da operação”, disse parte do comunicado.

Ainda segundo o comunicado, as seguintes embarcações estarão em operação:

• Rebocador Multipropósito DN204

• Rebocador C COBRE

• Rebocador ZM KNARR

Para melhor visualização da operação de lançamento da linha de recalque, segue

imagem ilustrativa para orientação:

Atenção. O consórcio finaliza o comunicado pedindo atenção as embarcações. “Solicitamos, outrossim, visando manter a Segurança da Navegação e a salvaguarda da vida, que embarcações não pertencentes à obra, se atentem com restrição/atenção ao navegar pela área dedicada para operação da linha de recalque, não colocando redes na rota de navegação da tubulação de recalque para evitar danos aos petrechos de pesca. Em caso de dúvida, manter comunicação via rádio através do Canal 16.”