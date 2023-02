Querendo ou não, o último prefeito a apresentar um projeto organizado de turismo para Guarapari foi Orly Gomes. No ano de 2016, último ano de seu mandato, Orly apresentou para Guarapari o projeto. “Guarapari o melhor verão”. E foi realmente um verão diferenciado e com esperanças de todos os que vivem e trabalham do turismo em Guarapari.

Desenvolvimento. A pedido do prefeito, que queria uma nova programação para desenvolver o turismo, esse projeto foi organizado pela equipe do jornalista Marcelo Paranhos, em conjunto com a Secretaria de Turismo, que na época era comandada por Adriani Serpa e pelo Conselho Municipal de Turismo.

“A ideia do projeto surgiu de uma conversa com o Fernando do Sindicig, o Gustavo da AHTG e o Agnaldo do CDL e o secretário de turismo Adriani Serpa, representando o prefeito Orly Gomes, que entenderam que o melhor seria envolver toda a cidade através do Conselho Municipal de Turismo”, explica o jornalista Marcelo Paranhos.

Ideias. Eles tocaram o projeto com a criação do Guarazinho, um mascote que foi a marca desse novo verão e um aplicativo para ser baixado em celulares, divulgando hotéis, pousadas e outras atrações da cidade. O objetivo destas ações era fomentar o desenvolvimento turístico da cidade durante todo o ano e não apenas nos meses do verão. Veja um dos vídeos sobre o projeto.

Projetos. Além destes projetos que agitaram a mídia municipal, estadual e nacional, mais dois projetos foram apresentados e conjunto. Os concursos Garota Turismo e também o Drink do Verão de Guarapari, além da divulgação de um calendário de eventos.

Mais de 40 reuniões. Marcelo explicou um pouco do planejamento do projeto. “Foram realizadas mais de 40 reuniões com diversos setores e o resultado foi um planejamento com objetivo e ações definidas que foram da abertura do verão no mês de outubro até o Carnaval família com a plotagem do trem da Vale. Entre outubro e fevereiro realizamos o concurso da garota turismo, internet de graça na praça da paz, Papai Noel na Praia da Areia Preta, concurso Drink do Verão e o aplicativo de Guarapari”, explica o jornalista.

Fim do projeto. Com as eleições de 2016, Orly não disputou a reeleição, Edson foi reeleito e o projeto morreu. “Infelizmente, quando Édson Magalhães entrou na prefeitura determinou que todas as ações fossem interrompidas e jogou fora o planejamento, simplesmente porque não foi feito por ele”, disse Marcelo.

Guarapari o melhor verão. Como se vê, realmente o último prefeito a ter um planejamento para o turismo foi Orly Gomes com o “Guarapari o melhor verão”. Sabemos que Edson criou um lindo projeto para o inverno, chamado Esquina da Cultura, mas até o momento, ficou só neste evento, sem outros planejamentos para o resto do ano no turismo de Guarapari. Veja mais um vídeo do dia do lançamento do projeto para a imprensa.