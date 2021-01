O triciclo Tuk Tuk, veículo motorizado tradicional da Índia e de outros países asiáticos agora também virou tendência em Guarapari. O servidor público, Robson Santos, 54, comprou e começou a circular com um nas orlas das praias da cidade, atraindo atenção de turistas e moradores, curiosos pelo meio de transporte incomum.

Em entrevista ao Portal 27, Robson contou sobre o sonho antigo de ter um Tuk Tuk e poder passear com ele, sendo inclusive muito procurado por pessoas que se interessam em dar uma volta no veículo, já que é uma novidade em Guarapari.

“Em 2014 eu estava procurando na internet e me deparei com essa modalidade de transporte e achei interessante. Aí na época eu tinha até o dinheiro já reservado, estava para comprar, mas passou uns dias, aconteceu um imprevisto, esse dinheiro de reserva foi utilizado. Então eu deixei para lá, adiei, mas não desisti”, comentou Robson.

Que continuou. “E agora, ano passado, com aquela pandemia, preso dentro de casa, me veio a ideia deu vender a minha moto e adquirir o Tuk Tuk. Então eu olhei no YouTube e descobri uma pessoa que tinha, liguei para ele para ver onde ele tinha adquirido e me ofereceu o dele para comprar. O Tuk Tuk veio lá de Unaí, em Minas Gerais.”

Robson, que é natural do município de Castelo, também falou sobre a clientela fixa que o Tuk Tuk tinha na cidade, agindo como meio de transporte para idosos que queriam ir ao médico, padaria, farmácia ou apenas passear pelos pontos turísticos.

“Lá na minha cidade Castelo, onde eu iniciei, eu já tinha uma certa clientela fixa. A senhoras idosas, que eu levava no dentista, na academia, no banco. Então, eles ficaram até muito triste com a minha saída de lá da minha cidade, mas desde que eu cheguei aqui em Guarapari, em agosto de 2020, muitas pessoas vieram me procurar para saber se eu poderia fazer passeios, transporte, moto táxi, tudo era combinado”, contou o servidor público.

Por fim, Robson contou sobre os motivos pelo qual acha que o triciclo Tuk Tuk ficou tão famoso, e falou também da segurança que envolve andar no veículo, contando com cinto de segurança, farol e mais.

“Ele tem cinto de segurança, carregador de celular, acendedor de cigarro, para-brisa, é bem completo. E aí agora virou um atrativo turístico em Guarapari. Pode passar um carro aqui de R$200 mil, mas se eu passar o Tuk Tuk é a atração. O outro carro caro tem toda hora alguém passando. Agora igual ao meu não tem. Pretendo incrementar ele, instalar um som, fazer umas mudanças, mas por enquanto estou gostando desse jeito”, finalizou Robson.