O Sine de Vila Velha inicia esta última semana de março ofertando um total de 226 vagas de emprego no mercado formal da cidade. São oportunidades de trabalho que abrangem uma ampla variedade de funções e de áreas profissionais, além de uma gama de opções para os candidatos que estão em busca de trabalho.

Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Sine de Vila Velha, no Subsolo-A do Boulevard Shopping, em Itaparica. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Ao comparecer ao Sine Vila Velha, os candidatos terão a oportunidade de se cadastrar e ser encaminhados para as vagas mais adequadas às suas habilidades e experiências profissionais.

As vagas desta semana se destinam principalmente às seguintes funções/profissões:

Açougueiro

Ajudante de obras

Almoxarife

Apontador de obras

Artífice de manutenção

Atendente de bar

Atendente de farmácia (balconista)

Atendente de lanchonete

Atendente de mesa

Atendente de padaria

Auxiliar de conservação de obras civis

Auxiliar de costureira (no acabamento)

Auxiliar de cozinha

Atendente de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar de pessoal

Camareira de hotel

Carpinteiro

Confeiteiro

Consultor de vendas

Copeiro

Costureira em geral

Cozinheiro geral

Empregado doméstico (serviços gerais)

Fiscal de obras

Gerente financeiro

Greidista

Instalador de estação de TV

Jardineiro

Manicure

Mecânico

Motofretista

Motorista de caminhão

Oficial de manutenção predial

Operador de caixa

Operador de carregadeira

Operador de retroescavadeira

Passadeira de peças confeccionadas

Pedreiro

Perfumista

Rasteleiro de asfalto

Recepcionista atendente

Recreador

Saladeiro

Salgadeiro

Serralheiro

Técnico de segurança do trabalho

Vendedor em comércio atacadista