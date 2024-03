Edson Magalhães anuncia Emanuel Vieira e Tamili Mardegan como seus candidatos.

Na noite desta segunda-feira (25), o cenário político de Guarapari foi agitado com o anúncio dos candidatos que contarão com o apoio do prefeito Edson Magalhães na corrida pela prefeitura. Emanuel de Oliveira Vieira, atual secretário de obras do município, foi indicado como o candidato a prefeito, enquanto Tamili Mardegan, que ocupa o cargo de secretária de educação, foi escolhida para compor a chapa como vice.

O anúncio ocorreu durante um evento realizado no Sesc da cidade, onde Edson Magalhães fez questão de enfatizar que sua escolha foi feita com muito carinho. Ambos os indicados são servidores efetivos do município

Além dos nomes indicados pelo prefeito, estão na disputa: Rodrigo Borges, Wendel Lima e Zé Preto. Além de Gedson Merízio e Ted Conti que devem estar juntos em um projeto próprio.