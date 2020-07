Essa quarta-feira (22) é o último dia que a população poderá enviar suas propostas para o Orçamento Participativo, as duas propostas mais recorrentes em cada região serão incluídas no orçamento para 2021.

Devido à pandemia, as propostas deverão ser entregues de forma online por meio do site da prefeitura, e as que forem mais requisitadas por região, deverão ser inclusas para que comecem os serviços em 2021. A população do interior que vive em locais que não tem acesso à Internet, devem depositar suas propostas em urnas que estão espalhadas nas regiões.

Locais das urnas:

Rio Grande – Unidade de Saúde Luiz Buback

Todos os Santos – Unidade de Saúde Maria Madalena Astori Gobbi

Amarelos – Unidade de Saúde de Amarelos

Samambaia – Unidade de Saúde de Samambaia

São Miguel – Unidade de Saúde Boaventura de Almeida

Regiões por grupos:

Grupo 01: Muquiçaba, Sol Nascente, Itapebussú, Camurugi, Maxinda, Jardim Boa Vista, Jardim Europa, Aldeia da Praia, Santa Rosa, Aeroporto e Praia do Morro;

Grupo 02: Recanto da Sereia, Ilha do Sol, Vilage do Sol, Vilage da Praia, Setiba, Elza Nader, Paturá, Jaboticaba, Uma, Pontal de Santa Mônica, Santa Mônica, Perocão, Jabaraí e Portal;

Grupo 03: Centro, Parque da Areia Preta, São Judas Tadeu, Coroado, Ipiranga, Kubitscheck, Olaria, Santa Margarida, Praia do Riacho, Lameirão, Concha D’Ostra;

Grupo 04: Meaípe, Nova Guarapari, Porto Grande, Condados.

Grupo 05: Adalberto Simão Nader, Lagoa Funda, Nossa Senhora da Conceição, São José, Várzea Nova, São Gabriel, Bela Vista, Bairro de Fátima;

Grupo 06: Amarelos, Rio Claro, Barro Branco, Palmeiras, Iguape, Lagoa Dourada, Andana, Amarelinhos, Rio Clarinho, Vargem Fria, Jacarandá, Samambaia, Lage das Pedras, Fazenda Boa Vista, Acapulco, Rio Calçado, Boa Esperança, Buenos Aires, Alto Rio Calçado, Pernambuco, Rio da Prata, Baía Nova, Cachoeirinha, Serra Queimada, Rio Grande, Fundão, Jabuti, São João de Jabuti, Pau D’Óleo, São Miguel, Cabeça Quebrada, São Felix, Taquara do Reino, Todos os Santos, Santa Luzia, Santa Rita e Bom Jesus.