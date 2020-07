Após várias promessas de obras para a região de Meaípe, os moradores declaram que se sentem abandonados pelo poder público. No último sábado, dia 18, completou um ano em que o prefeito assinou a ordem de serviço para revitalização da orla e a promessa de pavimentação de ruas do balneário estão longe de serem concluídas.

O presidente da associação de moradores do bairro, Vinicius Brina, conta que Meaípe precisa de atenção urgentemente e que deveria se tratar de uma obra emergencial. Para o presidente, como é uma obra com recursos federais, uma das propostas dos moradores é que a prefeitura assuma a responsabilidade pelos serviços de pavimentação e acessos à praia, e depois utilize as verbas que o Governo Federal mandar para repor as despesas.

Reunião. Vinicius revela que busca marcar uma reunião com o prefeito para que possam discutir o andamento do projeto e a retirada do entulho que fica espalhado pela orla e pela faixa de areia da praia. De acordo com ele, os próprios moradores estão tomando a frente do serviço e tentando ajeitar as coisas, mas eles não têm nem o preparo e nem o maquinário apropriado para realização.

Abandonada. O presidente disse que o sentimento é de abandono, quando o assunto é Meaípe. “Ele (o prefeito) tá reformando tudo na Praia do Morro pela segunda vez, e a gente tá aqui sofrendo. A gente é Guarapari também, nós merecemos (a realização das obras)”, comenta Brina.

2019. Durante a ordem de serviço realizada no dia 18 de julho de 2019, o prefeito afirmou que Guarapari poderia realizar as obras no bairro porque estava com as contas equilibradas e disse ainda que os vereadores que querem atrapalhar a gestão dele não teriam sucesso, por fim disse que “Eu só tenho uma certeza. Eu estou fazendo o melhor para Guarapari”.

Valores. Um recurso federal vindo do Ministério das Cidades no valor de R$ 1,5 milhão seria para as obras de contenção e recuperação do calçamento da orla. Brina questiona sobre o que aconteceu com a verba enviada pelo governo, que segundo ele ocorreu um erro nas contas e teve quer ser enviada de volta a Brasília, e até hoje não retornou ao município.

A nossa equipe procurou a prefeitura através de sua assessoria de comunicação para os esclarecimentos sobre as obras paradas, porém até o fechamento da matéria, mais uma vez não obtivemos resposta.

