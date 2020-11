A faculdade Unopar é a que mais cresce em Guarapari e em busca de ampliar a atuação e a diversidade acadêmica está com inscrições abertas para mais de 15 novos cursos de graduação, entre ele bacharelado, licenciatura e tecnólogos.

Todos os cursos estão com inscrição gratuita e muita oportunidade de desconto. O polo possui diversos convênios e os primeiros interessados estarão concorrendo a bolsas de até 40%. Se você estava esperando oportunidade para iniciar 2021 de forma diferente, agora é o momento.

Segundo a coordenadora acadêmica do polo, Marcella Lucci, os novos cursos serão ofertados tanto na modalidade 100% online quanto na modalidade semipresencial, respeitando todas as exigências dos MEC e com a realização das aulas práticas para os cursos que precisam.

“Estamos trazendo para Guarapari desde os cursos tradicionais e que continuam em crescimento (como os cursos da área da saúde), como também cursos que não conhecíamos antes. O mundo está mudando e precisamos no adaptar, existem novas profissões e muita demanda no mercado, porém com poucos profissionais qualificados”, afirma.

Confira os novos cursos são:

Enfermagem

Nutrição

Estética e Cosmética

Fisioterapia

Educação Especial

Artes Visuais

Investigação e Perícia criminal

Cibersegurança

Inteligência de mercado e análise de dados

Redes de computadores

Computação em nuvem

Arquitetura de dados

Desenvolvimento Mobile

Desenvolvimento Web

Desenvolvimento Backend

DevOps

Ciência de dados

Os interessados podem entrar em contato com o time comercial nos telefones (27)3361-7373 ou (27) 99527-7373 e também nas redes sociais @unoparguarapari.