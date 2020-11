A Polícia Rodoviária Federal(PRF) apreendeu na manhã de ontem (21), um veículo Ford Fiesta carregado com 480Kg de maconha. A droga estava disposta no interior do porta malas e sobre os bancos de passageiros do veículo envolvidas por cobertores

A PRF havia recebido informações sobre a suspeita de que um veículo Ford Fiesta pudesse estar realizando transporte de entorpecentes. Equipes foram posicionadas em pontos da BR 101 e uma outra se deslocou para a Rodovia do Sol, diante da possibilidade do veículo passar a utilizar essa via para desviar dos postos da PRF.

Foi exatamente essa a estratégia utilizada pelos traficantes, que acabaram sendo abordados e detidos pela equipe da PRF que se encontrava nas proximidades do trevo de Meaípe em Guarapari/ES.

Ao vistoriarem o veículo, com dois ocupantes, os policiais localizaram no interior do porta malas e sobre o banco traseiro de passageiros, envoltos por um cobertor, centenas de tabletes de maconha. Após ser submetida a pesagem foi aferido o total de 480,4Kg da droga.

Estima-se um prejuízo de meio milhão de reais ao crime organizado pela não comercialização da droga. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Guarapari/ES