Na noite da última quinta-feira (20), policiais militares da 10ª Companhia Independente de Anchieta, detiveram um homem que oferecia a população alta periculosidade, sendo este, acusado de diversos crimes.

Durante patrulhamento no bairro Niterói, em Piúma, os policiais militares observaram que um homem que aparentemente estava catando materiais recicláveis demonstrou demasiado nervosismo ao perceber a presença policial, fazendo movimento numa tentativa de ser evadir.

A guarnição imediatamente se dirigiu ao indivíduo, realizando abordagem pessoal, quando um dos militares identificou o homem como um indivíduo que estaria com mandado de prisão em aberto. O homem tentou ainda enganar a guarnição, passando nome falso, porém as imagens e características dispostas no mandado não deixavam dúvidas de se tratar o abordado.

O homem foi conduzido para a delegacia de plantão para ser apresentado, onde se constatou ser o detido alvo de seis mandados de prisão, por diversos crimes, dentre eles: homicídio, roubo e tráfico de drogas em diversas cidades.