Em reunião com os secretários municipais de Saúde, na manhã desta sexta-feira (21), o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, orientou para a adoção de estratégias de testagem contra a Covid-19, com o objetivo de garantir o acesso da população ao exame.

Entre as estratégias reiteradas durante a reunião, estão a ampliação da testagem em massa em todos os pontos de atenção à saúde dos municípios, além da disponibilidade das unidades de testagem para a livre demanda de pacientes assintomáticos e sintomáticos.

Além disso, Nésio Fernandes orientou os secretários municipais para o estabelecimento de metas de testagem. Isto é, que os municípios capixabas possam, com estruturas próprias, ter a capacidade de ofertar testes para pelo menos 15% da população por mês, sem considerar os testes da rede privada e do Governo do Estado.

“Estabelecer metas é importante para dar uma nova dinâmica à testagem da população dentro do próprio território, assim como auxiliar na identificação de casos positivos, isolá-los e, desta forma, interromper ainda precocemente a cadeia de transmissão da doença”, ressaltou o secretário.

De dezembro até a segunda quinzena de janeiro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde, já distribuiu cerca de 500 mil testes de antígeno aos municípios capixabas. Uma nova remessa de testes será entregue até a próxima semana. Em estoque na Sesa, há cerca de 1,2 milhão de testes de antígeno que serão distribuídos aos pontos de atenção em todo Estado.