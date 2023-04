Para os apreciadores de uma boa cerveja gelada, vem aí uma super novidade. Entre os dias 20 e 23 de abril, no feriadão de Tiradentes, Pedra Azul, Domingos Martins, vai sediar o 1º Festival de Cerveja Artesanal. O ‘Pedra Azul Beer’, será realizado no Morangão, principal centro de eventos da região, e vai reunir as cervejarias artesanais capixabas Azzurra, Ronchi, Barba Ruiva e Trarko, que juntos vão disponibilizar mais de 40 tipos de chopes.

Serão quase 15 horas de programação diária ao longo dos quatro dias de festival. De 11h às 17h a entrada é gratuita. E a partir das 18h a entrada será R$ 10 reais, valor este que será revertido à AFEMOR – Associação da Festa do Morango.

E muito além de cerveja, o festival vai contar com uma programação diária recheada de atrações musicais e culturais. Bandas como Back to de Past, Casaca, Rato Ventania, Groove, Ubando, já são alguns dos confirmados.

E a gastronomia local também terá espaço especial no evento representada por Emporio Dei Nonni, Vila da Ormy, Vallino Pizzaria e Cordillera Mar e Fuego, entre outros. O local ainda vai contar com área kids, afinal o Festival é para toda a família curtir junto o feriado nas montanhas capixabas.

A ideia de desenvolver o 1º Festival de Cerveja Artesanal de Pedra Azul surgiu da parceria entre os amigos e empresários das Cervejarias Azzurra e Ronchi. Para dar vida ao projeto, eles convidaram a Inspire Produções, responsável por mais de 10 edições de sucesso do Festival Degusta Beer, realizado na Grande Vitória, e que está à frente de toda execução do festival.

“Esse Festival é um sonho antigo nosso e agora está saindo do papel e ganhando vida. E nada melhor do que um feriado para curtir nas montanhas com uma programação especial de quatro dias com diferentes atrações e muita cerveja capixaba, claro. Esperamos que não só os capixabas, como também os turistas curtam muito o evento que estamos preparando tudo com muito carinho”, explica Thalles, da Azzurra, um dos organizadores do festival.

Pedra Azul Beer – 1º Festival de Cerveja Artesanal de Pedra Azul

Data: 20 a 23 de abril

Local: Centro de eventos Morangão: Br 262, km 90 Rua Antonio Cebin, Pedra Azul, Domingos Martins.

Valor de entrada: de 11h às 17h – entrada gratuita | a partir das 18h – R$ 10,00.

Confira a programação por dia já confirmada:

20 de abril (quinta-feira)

16h – Abertura

17h – Apresentação Cultural

18h – Rato Ventania

19h – Banda Local

21h – Apresentação cultural

21h30 – Desafio cervejeiro

22h – Banda Back to the Past

21 de abril (sexta-feira)

11h – abertura

12h – apresentação cultural

13h – desafio cervejeiro

14h – Rato Ventania

16h – apresentação cultural

19h – Banda Groove

21h – desafio cervejeiro

22h – Banda Ubando

22 de abril (sábado)

11h – abertura

12h – apresentação cultural

13h – desafio cervejeiro

14h – Bruninho / Rato Ventania

16h – apresentação cultural

19h – Estação Lunar

21h – desafio cervejeiro

22h – Banda Casaca

01h – encerramento

23 de abril (domingo)

11h – abertura

12h – apresentação cultural

13h – desafio cervejeiro

14h – Bruninho / Rato Ventania

16h – Banda Mulekagem do Samba

17h – desafio cervejeiro

18h – Banda Raione

19h – Banda Groove

21h – encerramento