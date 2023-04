O prefeito Edson Magalhães, assinou na noite da última quarta-feira (29), a ordem de serviço para construção do Novo Mercado de Peixe de Guarapari. A cerimônia aconteceu ao lado do Mercado do Produtor Rural e contou com a presença do deputado estadual, Theodorico Ferraço, do subsecretário de turismo do Estado, Gedson Merizio, vereadores, além do padre Diego Carvalho, comerciantes e moradores da cidade.

Avanços. Em seu discurso, o prefeito pontuou o avanço da cidade. “Uma cidade só cresce quando de fato a população vê o resultado. Isso é o que estamos constatando. As pessoas querem morar em Guarapari, quem nos visita está gastando mais aqui, é por isso que temos que ter responsabilidade com a arrecadação do munícipio”, disse Edson. E sobre a construção do Novo Mercado, o prefeito destacou que irá oferecer mais conforto para os turistas e para toda a população de Guarapari.

Estrutura. A estrutura contemplará, no pavimento térreo, área de exposição e venda com 40 boxes, vestiários, câmara de espera, expedição de frescos, fábrica de gelo, rampa de acesso ao recebimento, cafeteria, sorveteria, restaurante, padaria e elevadores, entre outros.

Dezembro. Uma vez pronto o Novo Mercado de Peixe, a atual estrutura será revitalizada, e deverá ser praça e estacionamento. Realizada pela empresa Engeflex, a obra, que tem previsão para começar em 15 dia e não afetará o funcionamento do atual mercado. De Acordo com a prefeitura, o investimento fica orçado em pouco mais de R$ 6.000.000,00 e será entregue em dezembro de 2023.