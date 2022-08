A prefeitura de Guarapari, comunica que visando atender a grande demanda de atualizações do Cadastro Único, vai realizar através da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), no dia 27 de agosto, das 08h 30 às 14h, um Dia D de Atualização e Inclusão no Cadastro Único.

Senhas. Segundo a prefeitura, o atendimento se dará pela distribuição de senhas, por ordem de chegada e serão ofertadas a quantidade de 200 (duzentas) senhas. Neste dia, o atendimento será, exclusivamente, presencial e não haverá atendimentos por meios de nenhuma das linhas telefônicas da central.

A prefeitura alerta que é imprescindível que o usuário esteja, no momento do atendimento, com toda a documentação exigida, para que seja possível a efetivação da atualização ou inclusão do cadastro.

Endereço. A ação acontecerá na própria sede da Central do Cadastro único, localizada na Rua Dinarte dos Santos, nº. 9, Muquiçaba, ao lado do Banestes.