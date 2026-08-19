Seca se agrava no Espírito Santo e atinge 100% do território com classificação moderada

Mesmo com o registro de precipitações recentes, o volume de chuva acumulado no Espírito Santo não foi suficiente para reabastecer rios, poços e mananciais. Em consequência, o quadro de estiagem se agravou em todo o território capixaba. Os dados foram publicados na terça-feira (18) no quinto Boletim de Monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) El Niño, com base nos indicadores registrados em julho de 2026.

Segundo o levantamento, enquanto 100% dos municípios capixabas estavam sob a classificação de “seca fraca” no mês de junho, em julho todo o estado avançou para a faixa de “seca moderada”.

Prejuízos no campo e riscos ambientais

A mudança de patamar sinaliza o surgimento de danos combinados de curto e longo prazo na hidrologia e nas atividades econômicas do estado. Entre as consequências mapeadas pelo órgão estão:

Pecuária e Agricultura: Perda de massa e qualidade das pastagens, resultando na perda de peso do gado e na consequente queda da produção leiteira;

Recursos Hídricos: Redução progressiva da disponibilidade de água para comunidades rurais devido ao declínio do nível de rios, reservatórios e poços;

Meio Ambiente: Aumento no risco de incêndios florestais e alterações na ecologia dos municípios atingidos.

Projeções do El Niño e nova frente fria

Modelos meteorológicos apresentados pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec-ES) apontam para o fortalecimento do fenômeno El Niño no decorrer do segundo semestre. A probabilidade de o evento atingir a intensidade de “muito forte” aumentou para o trimestre entre outubro, novembro e dezembro de 2026, com possibilidade de extensão até o início de 2027, afetando o comportamento da próxima estação chuvosa no Espírito Santo.

Apesar da previsão de chegada de uma nova frente fria a partir deste domingo (23), as autoridades alertam que os volumes pluviométricos esperados serão insuficientes para reverter o déficit hídrico dos mananciais. O CICC El Niño permanece mobilizado para coordenar medidas de mitigação junto às áreas mais afetadas.