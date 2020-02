Após o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, ter dito que existiu uma “oposição babaca” em evento realizado na manhã de hoje (reveja aqui), os vereadores que voltaram aos trabalhos na tarde desta quinta-feira (27) responderam.

Respeito. Indignados pelas afirmações do prefeito, alguns vereadores desabafaram durante a sessão que aconteceu no auditório da Secretaria de Educação, pois o plenário da Câmara está em obras. O primeiro a comentar sobre o caso foi o vereador Oziel, que pediu mais respeito por parte do prefeito, e devolveu o elogio.

“Chamar os parlamentares de babacas foi uma falta de respeito com os representantes legítimos da sociedade Guarapariense. Eu quero devolver esta fala ao senhor prefeito, dizendo que babaca é a vossa excelência senhora prefeito, que está deixando pessoas morrerem na UPA, por falta equipamentos para diagnosticar uma apendicite, pessoas que morreram depois que foram a UPA três, quatro vezes, porque a única condição que a UPA tem é oferecer medicamentos na veia para acabar a dor, botar no soro e mandar para casa”, declarou Oziel.

O parlamentar Marcos Grijó também reclamou do posicionamento do prefeito e disse que “não somos funcionários dele, somos funcionários do povo”. Grijó ainda fez denuncias de supostos favorecimentos em obras cometidos pelo prefeito.

O presidente da Câmara, Enis Gordin disse que não acreditava que o prefeito tenha dito isso. Thiago afirmou que “É lamentável um prefeito se dirigir a está casa dessa forma”.

Não se ofendeu. O vereador Clebinho Brambati, disse que não se sentiu ofendido, e estava presente no pronunciamento do prefeito durante a visita ao Hospital e Maternidade Cidade Saúde que aconteceu na manhã desta quinta-feira. “Não me senti ofendido”, declarou ele, afirmando que o prefeito não se dirigiu a Câmara e sim a um deputado estadual.

Amigos do rei. O vereador Dr. Rogério Zanon declarou que depois de ouvir atentamente o pronunciamento dos colegas, não houve outra reflexão a fazer, e chamou o prefeito de irresponsável.

“Um idiota nos chamando de babaca. Sua vez acabou. Um cidadão que literalmente está saqueando a nossa prefeitura. Onde todos os benefícios são para os amigos do rei. Hoje teve um café (visita ao Hospital em construção) e eram os amigos do rei que estavam lá. O povo que quer o melhor para Guarapari não estava lá. Faça primeiro funcionar bem a saúde básica, para depois inventar moda. O senhor é um irresponsável com a saúde do nosso município”, disse Zanon que ainda prometeu mostrar uma bomba que ele trouxe em um pen drive e vai mostrar nos próximos dias, porque hoje não foi possível.

Base. Dito discursou e disse que o prefeito faz uma boa gestão e que ele como vereador faz um “trabalho lindo”, e que não procedem as informações sobre os áudios que tem saído na mídia sobre ele. Ele disse que vai haver muita fake news. Rosângela elogiou o prefeito, o hospital e disse que ele “vai dar sustentabilidade aos moradores de Guarapari”.