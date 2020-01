A Prefeitura de Viana suspendeu, no primeiro semestre deste ano de 2020, todos os festejos realizados no município, bem como o CarnaViana 2020 e também os apoios a eventos. De acordo com o prefeito Gilson Daniel, todos os recursos que antes destinados para essa finalidade, serão destinados e investidos para atualização do Plano Municipal de Redução de Risco do município de Viana (PMRR). O Plano envolve o mapeamento do risco e dos domicílios em situação de risco, bem como de deslizamento de encostas no município.

Plano Municipal de Redução de Risco

O Plano é parte integrante de um trabalho executado pelo Governo do Espírito Santo com o objetivo de atender às expectativas da sociedade capixaba para a formulação de estratégias, diretrizes e procedimentos que efetivamente consigam ampliar o conhecimento sobre os processos geodinâmicos, riscos e desastres, com proposição de ações estruturais e não estruturais para reduzir os riscos e minimizar o impacto relacionado aos desastres no Estado.

O Plano Municipal de Redução de Risco em Viana, realizado em 2014, contemplou o mapeamento e diagnóstico das seguintes tipologias de risco geológico e hidrológico: deslizamento de solo, deslizamento de solo e rocha, deslizamento de rocha e solapamentos de margens de córregos. O PMRR foi estruturado considerando ações para que se tornem públicos e apropriados pela população envolvida, desenvolvendo um trabalho educativo, informativo e de mobilização junto à população moradora de áreas de risco, através das lideranças comunitárias e de entidades da sociedade civil.

Muros de contenção: segurança para comunidades de Viana

A Prefeitura de Viana tem investido em uma ferramenta de segurança que busca levar segurança, além de realizar um trabalho preventivo como forma de proteção à população que reside em locais de risco, principalmente, em períodos de chuva intensa. São os muros de contenção que estão sendo construídos nas Ruas Afonso Cláudio, em Ipanema, e 1º de Maio, em Universal. Os dois muros somam um investimento de mais de quase R$ 500 mil.

Foram iniciadas também, as intervenções para a construção do muro de arrimo na Rua Domingos Romana, em Universal. Está previsto também a construção de muros de arrimo nas Ruas Dom Pedro II, Colatina e Diamantina, que juntos somam mais de R$ 1 milhão.