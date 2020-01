O Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari (SINDICIG) está passando por mudanças. Uma das entidades mais fortes e representativas da cidade, renova seu comando.

O atual presidente Fernando Otávio, que estava a 6 anos a frente da entidade, vai se desligar da direção por questões pessoais. “Apesar de aceitar a decisão da Assembleia, feita em novembro, cuja decisão foi pela minha continuidade na presidência, por questões familiares e dificuldades de foro íntimo não poderei dedicar a atenção necessária para representar o SINDICIG”, disse ele.

Responsabilidade. Ainda de acordo com ele, seu pedido foi para que dois companheiros assumissem. “A pedido meu solicitei que o Rodolfo Mai, como Presidente, e Carlinhos Severgnine, vice-presidente, assumissem este peso e responsabilidade, eles aceitaram sacrificarem o tempo, de seus negócios e vida particular, para contribuírem para o crescimento de nosso setor”, explicou

Fernando diz que estará sempre a disposição. “Seguirei auxiliando, sempre, e peço a todos auxiliarem a nova direção para o fortalecimento do SINDICIG. Agradeço a todos o apoio e o empenho que ofereceram a meu período à frente do sindicato que permitiram manter esta instituição forte e atuante. Os novos líderes são os empresários mais fortes do segmento e trazem Espírito de renovação e fortalecimento da Construção Civil em Guarapari.