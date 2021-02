A decisão foi anunciada na tarde desta terça-feira (02) pela Secretaria de Estado de Justiça (Sejus), e suspendeu todas as visitas aos detentos em Guarapari. Nas outras cidades do Espírito Santo, o benefício continua normal e os presos podem ser visitados pela família.

Segundo o que foi explicado pela Secretaria de Justiça, a decisão foi baseada em motivos sanitários, que foram divulgados pelo 42º Mapa de Risco da Covid-19 no Estado, publicado na última sexta-feira (29). Nele, apenas 4 cidades estão em risco alto, sendo Guarapari uma delas, as outras são Anchieta, Montanha e Ponto Belo.

Com isso as visitas que eram agendadas para o Centro de Detenção Provisória de Guarapari (CDP) estão suspensas até que a cidade volte ao risco moderado, através do Mapa de Risco que é divulgado toda sexta e válido por uma semana.

Já as outras unidades prisionais do Espírito Santo continuam com as visitas normalmente, sendo necessário o agendamento prévio com o serviço social de cada unidade. Durante o tempo de visitação, que tem limite de uma hora, são permitidas até três pessoas, sendo um adulto e duas crianças/adolescente ou dois adultos e uma criança/adolescente.

As visitas ocorrem nos pátios dos presídios, uma vez por mês e com limite de 100 pessoas, contando os internos e os visitantes, já nos CDP´s, elas ocorrem no parlatório.