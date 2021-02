No mercado desde 2019, o Atacadão dos Óculos trouxe oportunidades para presentes em óculos de sol e de grau. Com mais de 1.000 pares em exposição na linha feminina, masculina e infantil, armações e lentes de contato, a rede privada de óticas, que é a terceira maior rede de óculos do Espírito Santo, garante preço baixo e qualidade em todas as peças., ganha mais uma loja no bairro Aeroporto.

Qualidade. O proprietário da rede, Eduardo Couto, conta como o Atacadão garante boas peças com valores acessíveis. “Como fazemos a importação direta, compramos armações e lentes diretamente na fonte. Temos laboratório próprio, e podemos entregar a peça em até 1 hora Assim, conseguimos um preço muito mais justo para o cliente final e conseguimos vender mais barato”, explica.

Promoção. Todas as lojas estão em liquidação, com 50% de desconto. E os óculos solares e armações, saem a partir de 59,90. Os estabelecimentos aceitam todas as formas de pagamento: à vista, cartões de todas as bandeiras, crediário próprio em até 12 vezes. E você pode fazer suas compras de 08h30 às 18h.

Lojas. Com 13 lojas no território capixaba, a rede do Atacadão dos Óculos está presente nas cidades de Guarapari, Viana e Vila Velha, com diversas unidades em cada município.

GUARAPARI

VIANA

Rua Governador Rubim, nº 73, Centro

Avenida Vitória, Quadra 33, nº 06, Loja 01, Marcílio de Noronha

Avenida Vitória, Quadra 34, nº 13, Loja 02, Marcílio de Noronha

Avenida Espírito Santo, Quadra 11, nº 21, Marcílio de Noronha

VILA VELHA