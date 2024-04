O edital para o concurso da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) foi publicado, nesta semana, no Diário Oficial do Município. A seleção disponibilizará 100 vagas imediatas para agentes atuarem na segurança ostensiva e viária da cidade. Também haverá formação de cadastro de reserva.

Inscrições. As inscrições começam no dia 15 de abril e vão até o dia 16 de maio, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca responsável pela organização do processo seletivo. Os candidatos poderão se inscrever no site da FGV assim que o link for disponibilizado.

“A Guarda Civil Municipal desempenha um papel fundamental na manutenção da ordem, segurança e bem-estar da comunidade. São os guardas municipais que, diariamente, zelam pela proteção do patrimônio público, auxiliam no trânsito, garantem a segurança em eventos e atuam na prevenção e combate à criminalidade”, enfatiza o prefeito Lorenzo Pazolini.

Salário. A remuneração inicial pode chegar a R$ 6.174,69, sendo RS 3.967,40 (valor do subsídio para 40 horas); escala especial de R$ 1.547,28 (média de duas escalas 12h/mês); tíquete-alimentação de R$ 660, além de auxílio fardamento (anual) de R$ 1.800.

Das vagas disponibilizadas, 5% serão reservadas para candidatos com deficiência e 30% para negros e indígenas. Os candidatos deverão ter no máximo 30 anos e atender ao requisito altura, sendo, no mínimo, 1,60m para mulheres e 1,65m para homens. O grau de escolaridade exigido é ensino médio completo.

Conteúdos. A prova será dividida em dois módulos, um de conhecimentos gerais (Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático e Noções de Informática) e conhecimentos específicos (Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Penal, Legislação). A outra etapa da prova será de Teste de Aptidão Física (TAF).