As eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Espírito Santo (OAB/ES), estão marcadas para ocorrer ainda este ano e já começam a movimentar a classe jurídica na região. Diferente do último pleito, em 2021, em que a escolha da liderança da 4ª subseção (Guarapari, Alfredo Chaves e Anchieta) ocorreu sem concorrência (pois havia apenas uma chapa), este ano promete ser de disputa.

Terceiro mandato. A atual presidente, a Dra. Mônica Ferreira Goulart, que já soma dois mandatos à frente da subseção, sinalizou interesse em concorrer a um terceiro mandato. Sua gestão foi marcada pela criação de diversas comissões temáticas e pela mudança de sede da entidade, que passou a ocupar um espaço maior no Centro de Guarapari, próximo ao Radium Hotel, possibilitando a realização de muitos eventos para a comunidade jurídica.

Novo nome. Por outro lado, um novo grupo se apresenta como alternativa, liderado pelo Dr. Raniel de Ávila, advogado, mestre em Direito, professor e coordenador do curso de Direito da Faculdade Anhanguera. A chapa proposta pelo Dr. Raniel se posiciona em favor de uma gestão mais técnica, alinhada com as finalidades institucionais da OAB, descentralizada, despersonalizada e participativa, promovendo maior transparência nas contas da OAB/ES e focando na defesa das prerrogativas da advocacia.

Novo capítulo. A expectativa é que a competição entre as chapas traga um debate saudável e propostas inovadoras para a advocacia na região, marcando um novo capítulo na história da 4ª subseção da OAB/ES. Os advogados inscritos na subseção terão a oportunidade de escolher entre seguir com a atual administração, em um terceiro mandato, ou optar por uma nova direção nas próximas eleições.

A comunidade jurídica aguarda com expectativa as propostas detalhadas de ambas as chapas, que serão fundamentais para os advogados tomarem sua decisão. Mais informações sobre o processo eleitoral serão divulgadas conforme a data da eleição se aproxima.