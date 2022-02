No mercado de Guarapari há 30 anos, mantendo a tradição e sendo referência em educação, as escolas Maxime Centro Educacional e Maxime Júnior, deram início ao ano letivo de 2022, nesta semana.

A data era muito esperada por toda a equipe das escolas e também para os alunos que estavam na expectativa deste grande dia. O Maxime Centro Educacional é uma ótima opção para educação do seu filho em Guarapari. Confira o primeiro dia de aula na escola com o Programa em Destaque com Aline Layber e Portal 27.