Em publicação em suas redes sociais no último dia 3 de fevereiro, a prefeitura de Guarapari escreveu que “A obra mais importante e aguardada pela população de Guarapari, o Hospital Cidade Saúde, vem sendo acompanhada de perto pela prefeitura”, disse o perfil oficial do Município.

Ainda de acordo com a prefeitura. “Atualmente os serviços em execução são: a continuação da aplicação de ACM e vidros na fachada, instalação de contramarcos das janelas, concretagem do piso térreo, continuidade da execução da infraestrutura do sistema hidro sanitário, além de serviços de alvenaria, chapisco e emboço”, diz o texto da prefeitura.

Ainda segundo a prefeitura. “O prefeito Edson Magalhães reafirma: O hospital é importante para saúde, para o turismo, para a economia da nossa cidade, e queremos essa obra pronta para a população”, teria dito o prefeito. Veja as foros divulgadas pela prefeitura das obras do hospital.