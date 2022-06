O 10º Batalhão promoveu, na manhã desta segunda-feira (13), uma solenidade militar em comemoração ao 21º aniversário da Unidade. Durante o evento foram homenageados os destaques operacionais e também agraciados os “Amigos do 10º Batalhão”. Outros eventos foram realizados ao longo do mês como parte da programação de aniversário.

A Unidade preparou uma homenagem aos “Amigos da Polícia Militar em Guarapari”. Por tradição o Batalhão homenageia pessoas que contribuem com o 10º Batalhão para melhorar a prestação do serviço à sociedade. Na oportunidade foram homenageados o delegado Chefe da 5ª Delegacia Regional de Guarapari, Raphael Ramos Corrêa Luiz, o jornalista e professor, Ricardo Rosetti Conde, o engenheiro Chefe da Rodosol, Thiago Cruvinel Figueiredo, a advogada Lílian Lúcia dos Santos e os empresários Vinicius Brina Gramiscelli e Marcio Santos Lima.

Na sequência foram homenageados os militares que se destacaram em suas missões nas atividades operacionais de forma preventiva, repressiva ou assistencial, sendo homenageados no 4º trimestre de 2021, de acordo com as subunidades, o sargento Fábio Luís Alves de Souza, o cabo Renalt Rodrigues Gonçalves, o cabo Lucas Ramos Ferreira, e os soldados Igor Gomes Vieira, Rone Gama Correa e Luiz Otávio de Azevedo Silva. Dentre eles o Destaque Geral da Unidade foi o sargento Fábio Luís Alves de Souza.

No 1º trimestre de 2022, os destaques das subunidades foram o soldado Celso Eduardo Cavalcante Pereira, o soldado Thiago Silva Ribeiro, o cabo Lucas Ramos Ferreira, o soldado Thiago Britos dos Reis, o soldado Arilson da Silva Mathias e o sargento Alcenir Rodrigues de Oliveira, sendo o sargento o destaque geral da unidade no período.

E por fim foram prestadas as devidas homenagens ao sargento Jorge Elias Jacobem, representando os militares recém-transferidos para a reserva remunerada, ele que deixou a ativa após 32 anos de atuação na Instituição.

O tenente-coronel Emersom Caus, comandante do 10º Batalhão, lembrou-se da programação de aniversário, destacando a visita de alunos do Proerd à Unidade. Ressaltou os resultados obtidos com a atuação dos militares, com empenho de cada oficial e praça, além da parceria com outras instituições.

1 de 10

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, parabenizou o efetivo da Unidade Operacional de Guarapari. “Saliento que cada um faz parte do sucesso da atuação da Instituição. Vocês são o maior patrimônio da Polícia Militar. É por vocês que o planejamento estratégico se lança, buscando melhores condições para subsidiar suas atuações. Gostaria de continuar contando com a atuação de vocês”, declarou o coronel.

Histórico. Criado pelo Decreto nº 728-R de 31 de maio de 2021, o 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo surgiu para atender aos municípios de Guarapari, Anchieta, Piúma e Alfredo Chaves. O município de Iconha foi incorporado à área de articulação do 10º Batalhão no ano de 2005.

No ano de 2010, como resultado dos estudos que culminaram com uma nova estrutura para a Polícia Militar, o 10º Batalhão passou a atender exclusivamente o município de Guarapari, onde tem sua sede.

Situado no bairro Aeroporto, em uma área de aproximadamente três mil metros quadrados, o 10º Batalhão foi inaugurado no dia 13 de junho de 2001, data de comemoração de seu aniversário.