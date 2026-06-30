Tráfico de pai para filho: Operação Legado prende 5 em flagrante no ES

As forças de segurança deflagraram, na manhã desta terça-feira (30), uma operação conjunta em Santa Maria de Jetibá com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico de drogas na região. Batizada de Operação Legado, a ação faz referência à linha de investigação da Polícia Civil, que aponta que a atividade criminosa era transmitida de pai para filho, mantendo o grupo em continuidade familiar.

Até o momento, a ofensiva resultou na prisão em flagrante de cinco pessoas. Durante as buscas, as equipes também apreenderam drogas e um veículo de luxo.

Os policiais cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em diversos endereços que haviam sido identificados ao longo das investigações. Segundo as autoridades, o foco dos mandados, além de deter os suspeitos, foi coletar novas provas ligadas ao comércio ilegal de entorpecentes para interromper o ciclo do grupo na comunidade.

A operação mobilizou um contingente de 26 policiais civis e militares. A ação contou com o empenho de equipes da Delegacia Regional de Santa Teresa, da Superintendência de Polícia Regional Serrana, do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), da 21ª Companhia Independente da Polícia Militar, além de agentes das delegacias dos municípios de Afonso Cláudio e Itaguaçu.